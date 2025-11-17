Fête de l’Indépendance | Célébration de la parfaite symbiose entre le Trône et le peuple marocain

Partager Facebook

Le peuple marocain célèbre mardi, dans la fierté et la joie, le 70e anniversaire de la Fête de l’Indépendance, un événement glorieux qui symbolise l’aboutissement d’une longue épopée de lutte pour la défense de l’unité du Royaume, de sa souveraineté et de ses constantes sacrées, à la faveur d’une parfaite symbiose entre le Trône et le peuple.

Gravée dans les annales de l’histoire du Royaume et ancrée dans les cœurs de tous les Marocains , la Fête de l’Indépendance est une occasion de rappeler le contexte historique de cet événement grandiose qui marque le triomphe de la volonté commune du Trône et du peuple, engagés côte à côte dans une bataille de longue haleine pour libérer le pays du joug colonial et asseoir les bases d’un Maroc uni et indépendant, promis à un bel avenir.

Moment fort de cette lutte nationale pour l’indépendance, la visite historique effectuée par le Père de la nation et héros de la libération, Feu SM Mohammed V, à Tanger le 9 avril 1947, qui est venue confirmer l’attachement du Maroc, Roi et peuple, à sa liberté, à son intégrité territoriale et à son identité.

L’une des plus grandes réalisations du mouvement national a été le passage, au début des années 1930, au militantisme politique afin de ranimer le patriotisme dans toutes les couches de la société marocaine, notamment aux rangs des jeunes.

Le mouvement national a également œuvré à faire connaître la cause marocaine sur la scène internationale, ce qui a jeté dans le désarroi les autorités coloniales qui ont riposté par des mesures répressives visant à tuer dans l’œuf le projet d’indépendance échafaudé en étroite coordination avec le Père de la nation, Feu SM Mohammed V que Dieu ait son âme.

Malgré l’exil imposé par le colonisateur à Feu SM Mohammed V et à l’Illustre Famille Royale, d’abord en Corse, puis à Madagascar, l’élan de lutte nationale n’a pas faibli mais a, au contraire, donné lieu à un soulèvement général dans toutes les villes et villages du Maroc.

L’ensemble du territoire national a connu de nombreuses batailles héroïques et des soulèvements populaires qui ont incarné la résistance du peuple marocain contre la présence étrangère et la domination coloniale. Il y a lieu de citer, à cet égard, les batailles d’El-Hri, d’Anoual, de Bougafer, de Djebel Baddou, de Sidi Bou Othmane, ainsi que le soulèvement des tribus d’Aït Baâmrane, des provinces du Sud et d’autres épopées historiques qui ont vu les résistants infliger de lourdes défaites aux forces coloniales.

La Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 1953, représente un autre moment de cohésion nationale et de lutte courageuse du peuple marocain, uni derrière son Souverain. Pour les nouvelles générations, c’est une occasion de mesurer l’ampleur des sacrifices consentis par leurs aïeux pour que le pays se libère du joug colonial et recouvre son indépendance.

A Son retour de l’exil, le 18 novembre 1955, Feu SM Mohammed V a annoncé la fin du protectorat français et le début de l’ère de la liberté et de l’indépendance, qualifiant cela de passage de la “petite lutte” (Al Jihad al-asghar) à la “grande lutte” (Al Jihad al-akbar) et scellant ainsi le triomphe de la Révolution du Roi et du Peuple.

Tournant décisif dans l’histoire du Maroc, l’indépendance a représenté une victoire éclatante qui a couronné la lutte nationale acharnée contre la colonisation imposée depuis le 30 mars 1912. Une nouvelle ère a alors débuté, marquée par les réformes lancées par Feu SM Mohammed V dans tous les secteurs vitaux, dans le but de construire un Maroc moderne et de préserver son intégrité territoriale.

Sur la voie tracée par Son auguste Père, Feu SM Hassan II a mené la bataille de parachèvement de l’unité territoriale du Maroc avec la récupération de Sidi Ifni le 30 juin 1969, suivie de la récupération des provinces du Sud grâce à la Marche Verte, le 6 novembre 1975. Parallèlement, Feu SM Hassan II s’est consacré à l’édification de l’État de droit et des institutions et à la consolidation de la démocratie.

Dans la continuité de l’œuvre de construction initiée par Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II, que Dieu les ait en Sa Sainte Miséricorde, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, poursuit aujourd’hui le chantier de modernisation du Maroc, en mettant l’accent sur la défense de l’intégrité territoriale et la réalisation d’un développement socioéconomique durable garantissant à chaque citoyen une vie digne tout en plaçant l’élément humain au cœur des politiques nationales.

La célébration de la Fête de l’Indépendance est l’occasion de revisiter des pages glorieuses de l’histoire du Maroc, jalonnées d’actes héroïques et de sacrifices pour la défense des valeurs sacrées de la Nation.

C’est aussi une opportunité pour tirer les enseignements de cet événement historique afin d’enraciner l’esprit de citoyenneté chez les nouvelles générations appelées à poursuivre ce grand jihad pour préserver les acquis démocratiques et consolider l’intégrité territoriale du pays.

