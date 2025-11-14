La Chambre des représentants adopte à la majorité le PLF 2026

La Chambre des représentants a adopté, vendredi lors d’une séance plénière, à la majorité, le projet de loi de finances (PLF) n° 50.25 pour l’année budgétaire 2026.

Le projet de loi a reçu l’approbation de 165 députés, tandis que 55 députés s’y sont opposés, sans aucune abstention, dans la même configuration que celle adoptée précédemment par la Chambre pour la deuxième partie du PLF.

Le nombre total d’amendements au projet reçus par la Commission des finances et du développement économique s’est élevé à 350 amendements, dont 328 amendements pour la première partie et 22 amendements pour la deuxième partie.

Les amendements se sont répartis entre le gouvernement (2 amendements), les groupes de la majorité (23 amendements), le Groupe Socialiste-Opposition Ittihadie (73), le Groupe du Mouvement populaire (46), le Groupe du Progrès et du Socialisme (37), le Groupe parlementaire Justice et Développement (117), et la députée Fatima Tamni (30 amendements).

