Khouribga | Lever de rideau sur la 26ᵉ édition du Festival International du Cinéma Africain

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Le Festival International du Cinéma Africain de Khouribga (FICAK) a ouvert, samedi soir, les festivités de sa 26ème édition, marquant le coup d’envoi d’une semaine de célébration du 7ème art africain à travers une programmation riche en compétitions, projections, rencontres professionnelles et hommages.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition qui se poursuit jusqu’au 6 juin prochain, sous le thème “Entre streaming et rêve: le dilemme africain”, propose une programmation riche comprenant des compétitions de longs et courts métrages, des hommages, des projections et des rencontres dédiées au cinéma africain.

Intervenant à cette occasion, le directeur du Festival international du cinéma africain de Khouribga, Iz-eddine Gourirran, a souligné que cette manifestation est devenue, au fil des années, un espace contribuant à la dynamique de développement local de la ville de Khouribga, à travers l’animation du tourisme culturel, le soutien à l’économie locale et la création d’opportunités d’échanges professionnels et artistiques, outre le renforcement de l’image du Maroc en tant que destination culturelle de premier plan aux niveaux africain et international.

M. Gourirran a également relevé que le festival constitue l’un des plus anciens rendez-vous culturels du continent africain, ainsi qu’un espace de dialogue entre les créateurs africains et une plateforme de valorisation des récits du continent, mettant en lumière la richesse et la diversité de son patrimoine culturel et civilisationnel.

Dans ce sens, il a affirmé que la culture, et le cinéma en particulier, représentent un véritable investissement pour l’avenir et un levier essentiel dans l’édification d’une société ouverte et équilibrée.

La cérémonie d’ouverture a également été marquée par un hommage rendu à Younès Megri, en reconnaissance de son riche parcours artistique et de sa contribution au paysage culturel et cinématographique national.

Megri a exprimé sa fierté à la suite de cet hommage, faisant part de son émotion face à cette reconnaissance de son parcours artistique et de sa joie de partager ce moment avec le public du Festival international du cinéma africain de Khouribga.

L’artiste a évoqué ses débuts dans un environnement familial profondément marqué par la création artistique, soulignant avoir grandi au sein d’une famille où la musique et l’art occupaient une place centrale. Il a relevé que son père, ainsi que ses frères et sœurs, ont largement contribué à façonner sa sensibilité artistique dès son plus jeune âge.

M. Megri a également indiqué avoir choisi, au fil des années, de tracer son propre chemin artistique et de développer un univers musical qui lui est propre, avant de s’ouvrir au cinéma, une expérience qui lui a permis d’enrichir sa vision créative.

La République Démocratique du Congo (RDC), invitée d’honneur de cette 26è édition, occupe une place particulière dans la programmation du festival. Le choix de mettre à l’honneur le cinéma congolais s’inscrit dans la volonté du FICAK de célébrer les expériences cinématographiques africaines les plus marquantes et de renforcer les échanges culturels entre les peuples du continent.

Cette distinction vient saluer une cinématographie reconnue pour sa diversité culturelle, sa richesse créative et sa capacité à refléter les mutations sociales et humaines de l’Afrique. À cet effet, le FICAK a prévu une programmation dédiée au cinéma congolais comprenant des projections d’œuvres emblématiques, des rencontres avec des réalisateurs, critiques et artistes congolais, ainsi que des colloques consacrés à l’histoire et aux perspectives de cette cinématographie.

Cette 26è édition sera également rythmée par deux compétitions officielles dédiées aux longs et courts métrages africains. La compétition des longs métrages réunira 14 œuvres, alors que la compétition officielle des courts métrages, verra concourir 13 films.

Dans une déclaration à la MAP, président du jury des longs métrages, Alex Moussa Sawadogo, a relevé que la qualité et la diversité des œuvres en compétition augurent de débats riches et approfondis au sein du jury avant la désignation du palmarès de cette 26ᵉ édition.

M. Sawadogo a souligné par ailleurs que le cinéma africain constitue un espace privilégié de dialogue entre les cultures et les peuples du continent, ainsi qu’un vecteur d’expression de sa diversité et de ses identités.

Évoquant les perspectives du secteur, il s’est montré optimiste quant à l’avenir du 7ème art africain, mettant en avant l’émergence d’une nouvelle génération de talents formés et capables de renforcer davantage le rayonnement du cinéma africain sur la scène internationale.

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par plusieurs prestations artistiques célébrant la diversité culturelle africaine, dans une ambiance festive, en présence notamment du Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, du Gouverneur de la province de Khouribga, ainsi que des cinéastes, artistes, professionnels du secteur et amoureux du cinéma venus de différents pays du continent.

LR/MAP