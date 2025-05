JPO El Jadida | La DGSN présente sa nouvelle salle de commandement et de coordination

Partager Facebook

L’espace dédié à la “Salle de commandement et de coordination” s’impose comme l’un des pôles majeurs de la 6ème édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Sûreté nationale à El Jadida, suscitant un vif intérêt parmi les visiteurs désireux de découvrir de près les dispositifs technologiques les plus avancés mis en œuvre par l’une des principales plateformes de l’action sécuritaire du Royaume.

Cette structure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du programme d’action annuel de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en matière de renforcement des infrastructures policières. Elle a pour mission d’assurer la gestion des opérations de sécurité sur le terrain, couvrant la sécurité routière, la police de secours et la vidéosurveillance urbaine.

Conforme aux normes élevées des services de police, cette salle est équipée d’une plateforme de vidéosurveillance urbaine permettant de détecter les actes criminels dans l’espace public. Elle centralise également les appels d’urgence via le numéro 19, en coordination directe avec les unités de terrain, notamment l’unité mobile de la police-secours, opérationnelle 24h/24, chargée de recueillir les plaintes des citoyens et de piloter les interventions sécuritaires sur la voie publique.

Outre les missions de gestion des opérations sécuritaires, les Salles de commandement et de coordination de nouvelle génération opèrent selon une vision de services intégrant plusieurs niveaux de communication et de coordination sécuritaire interne, tout en assurant une communication entre les services de Sûreté nationale et les citoyens.

Chaque Salle de commandement et de coordination s’emploie à répondre aux appels de secours des citoyens via la ligne 19, intégrant ces appels dans le système de communication entre les unités de terrain.

Dans une déclaration à la MAP, l’officier de paix principal Rachid Jou, adjoint au chef de la Salle de commandement et de coordination du district provincial de sûreté de Salé, a indiqué que la réalisation de cette structure s’inscrit dans le cadre de la dynamique engagée par la DGSN pour renforcer la sécurité des citoyens et protéger leurs biens.

Grâce aux écrans connectés aux caméras installées dans l’espace public, les demandes d’intervention et de renseignements sont traitées en un délai court de 4 à 6 minutes, permettant ainsi un contrôle renforcé de la circulation et une réaction rapide face aux comportements déviants détectés ou signalés sur la voie publique, a-t-il fait savoir.

À travers la généralisation des Salles de commandement et de coordination, la DGSN ambitionne d’accroître l’efficacité des interventions sécuritaires, de réduire les délais d’intervention sur le terrain, de renforcer la présence policière dans l’espace public et de rapprocher davantage le service de sécurité des citoyens.

Les activités de la 6e édition des JPO de la DGSN se poursuivent jusqu’au 21 mai au Parc des expositions Mohammed VI d’El Jadida, sous le thème: “Fiers de servir une nation millénaire et un trône glorieux”.

Cet événement vise à soutenir l’ouverture de l’institution de la sûreté nationale sur son environnement social et à informer le public des missions menées par les différentes unités et formations mobilisées au service des citoyens, pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens, et maintenir l’ordre public.

Il permet également de présenter les équipements, moyens et technologies de pointe mis à la disposition des services de sécurité.

LR/MAP