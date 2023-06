Joint-Venture | Dolidol et Berkem signent pour un site de résines alkydes en Côte d’Ivoire

Partager Facebook

Les deux signataires de la joint-venture

Ce site de production et de commercialisation de résines alkydes sera le 1er implanté en Afrique de l’Ouest francophone, qu’il desservira ainsi que des pays d’Europe. L’investissement est de 5 M€. Sa capacité de production est de 5 000 tonnes par an.

Le Groupe Dolidol, premier acteur panafricain du secteur de la mousse polyuréthane, de la literie et de la menuiserie industrielle, annonce la signature d’un accord de Joint-venture avec le Groupe Berkem (inscrit au Euronext Growth Paris), acteur de référence de la chimie du végétal, pour l’implantation d’un site de production et de commercialisation de résines alkydes en Côte d’Ivoire.

Avec un investissement de 5 M€, cette nouvelle usine de production de résines alkydes sera située en Afrique de l’Ouest francophone. Elle desservira depuis la Côte d’Ivoire les pays frontaliers de cette dernière, tels que le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Niger et le Libéria, ainsi que les pays européens, précise le Groupe.

Prévue pour un démarrage au premier trimestre 2024, la nouvelle filiale issue de cette joint-venture sera dotée d’une capacité de production de 5.000 tonnes par an en première phase, pour une superficie de 3.500 m².

Cette nouvelle étape dans la stratégie industrielle du Groupe Dolidol, vient consolider les développements initiés, en phase avec ses ambitions de diversification de ses activités dans le continent.

Le Directeur Général du Groupe Dolidol et CEO Africorp Consortium, Jaafar Harti, a déclaré à cette occasion: «Ce projet marque le début d’une collaboration avec un partenaire européen de renom, leader dans le secteur de la chimie du végétal. Grâce au savoir-faire du Groupe Dolidol et du Groupe Berkem, ce partenariat permettra de produire les résines alkydes en Côte d’Ivoire et d’exporter ces produits vers les pays africains avoisinants, ainsi que vers d’autres pays européens. Tout en diversifiant ses activités, Dolidol –tête de pont du pôle industriel d’Africorp Consortium, est fier de pouvoir renforcer sa position de leader dans l’industrie de la chimie et de la parachimie et de confirmer ainsi sa vocation résolument africaine».

Pour sa part, Olivier Fahy, Président Directeur Général du Groupe Berkem, ajoute: «L’internationalisation du Groupe Berkem est au premier rang de nos priorités. Les pays de l’Ouest du continent africain sont d’un incroyable dynamisme et nos clients souhaitent un accompagnement de proximité pour proposer des produits dont les exigences de qualité sont de plus en plus importantes sur ces marchés à forte croissance. S’internationaliser, c’est aussi accepter de partager des savoir-faire et nous sommes ravis de mettre notre expertise et notre maîtrise de la fabrication et de synthèse de résines alkydes au service de cette joint-venture. Travailler sur un projet aussi ambitieux avec le Groupe Africorp Consortium est un choix de raison, propice au succès commun de cette association. Nous oeuvrons d’ores et déjà à la création de lignes de produits adaptés aux contraintes techniques et climatiques de ces marchés. Cette joint-venture industrielle et commerciale est une première pour le Groupe Berkem, nous sommes d’autant plus attentifs au succès de ce qui pourrait être un modèle pour le futur du Groupe».

Pour rappel, le Groupe Dolidol est une filiale du Consortium Africorp. Un consortium qui occupe une place de choix dans l’économie marocaine et continentale. Solidement implanté dans l’Industrie & Distribution depuis plus de 50 ans, Africorp Consortium mène une politique de diversification sectorielle et géographique qui consiste en un développement continu de ses différents pôles d’activités dans le continent.

S’étant imposé comme un acteur de référence, plusieurs institutions financières de renom l’accompagnent dans sa politique de diversification et son plan de développement. Tels SFI (Banque Mondiale), Proparco, la BERD, le fonds anglais DPI, le fonds sud-africain Oppenheimer, le fonds souverain singapourien Temasek, ainsi que d’autres acteurs institutionnels de référence.

Dans son Pôle industrie, Dolidol, fondé en 1972, est un Leader panafricain du secteur de la mousse polyuréthane et de la literie. Le Groupe dispose de 7 unités de production dans 5 pays dont le Maroc, la Côte d’Ivoire -d’où sont desservis les pays frontaliers en Afrique de l’Ouest comme le Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinée et Libéria- ainsi que le Nigéria (suite à l’acquisition de Mouka en 2021, leader dans la fabrication de matelas en mousse de polyuréthane dans ce pays). L’expansion de Dolidol s’étend aussi vers l’Afrique de l’Est, en entrant majoritairement dans le capital d’un grand opérateur en Ethiopie. Et le Groupe a des projets en cours en Ouganda, ce qui lui permettrait de desservir les pays frontaliers comme le Soudan, la Somalie, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie.

Dans le cadre de son chantier d’institutionnalisation, Dolidol a ouvert son capital au fonds d’investissement DPI en octobre 2018, ce qui lui permet de poursuivre ses ambitions de développement conformément à sa vision stratégique africaine.

Concernant Berkem, le Groupe a été fondé en 1993 par Olivier Fahy, son Président Directeur Général. C’est un acteur de référence de la chimie du végétal qui s’assigne pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (Construction & Matériaux, Hygiène & Protection, Santé, Beauté & Nutrition, Industrie). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations innovantes, Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la performance des molécules de synthèse.

Le Groupe Berkem a réalisé 51,8 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Il compte près de 200 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 4 sites industriels. Il est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021.