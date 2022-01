Investissements | Le Gouvernement met le turbo !

Partager Facebook

Si, en temps normal, l’investissement tient une place importante dans l’économie, en temps de crise, il en tient une encore plus importante, notamment pour les besoins de la relance économique… D’où la marche au pas de charge du Gouvernement, en la matière.

En moins d’un mois, la Commission d’Investissement s’est réunie 3 fois en cette fin d’année 2021, approuvant 21 projets de conventions et d’avenants pour un montant global de plus de 8,13 milliards de Dirhams et la création de 7.660 emplois directs et indirects.

Ces 3 réunions de la Commission ont également permis de signer 2 conventions cadres pour un montant global de 7,31 Milliards de Dirhams.

Lors de la dernière réunion de cette Commission, le 7 décembre 2021, le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch n’a pas manqué d’insister sur la nécessité de maintenir, comme cela a été le cas depuis le début du mandat de l’actuel Exécutif, une cadence régulière de tenue des réunions.

Le Chef du gouvernement a souligné que les réunions de la Commission des investissements constituent une opportunité de faire le point sur l’état d’avancement des projets importants approuvés lors des réunions précédentes, et d’avoir recours, si nécessaire, à l’arbitrage concernant les points de blocage éventuels. De même qu’il a appelé à ce que que les réunions de la Commission soient l’occasion de préparer en amont les projets futurs, afin d’offrir une meilleure visibilité à l’ensemble des intervenants.

L’importance de l’investissement au Maroc prend toute sa signification avec la création du Fonds d’investissement Mohammed VI, dont l’objectif est de contribuer substantiellement à la relance de l’économie, au moyen d’investissements nationaux et étrangers.