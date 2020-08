France | Le gouvernement va dévoiler son plan de relance économique début septembre

Partager Facebook

Le gouvernement français a annoncé, mercredi, qu’il allait dévoiler son plan de relance économique début septembre.

Ce plan de relance d’un montant de 100 milliards d’euros, sera annoncé officiellement le jeudi 3 septembre, a indiqué le Premier ministre français Jean Castex.

Le chef du gouvernement a également précisé, dans des déclarations relayées par les médias du pays, ce plan était “absolument bouclé” et que le gouvernement avait déjà pris des mesures de soutien à l’activité depuis le début de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

Il a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement de l’exécutif de ne pas augmenter les impôts. Il n’y aura pas de hausse d’impôt, ça c’est clair, a assuré le chef de l’exécutif, alors que les finances publiques sont lourdement mises à contribution pour faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus.

Au-delà des 40 milliards d’euros issus du plan de relance européen, le gouvernement compte sur la reprise de l’activité pour redresser la situation.

La priorité numéro un de ce plan est de créer le plus possible d’emplois et de travail, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a en particulier annoncé une aide exceptionnelle de deux milliards d’euros pour le secteur culturel. Dans le plan de relance (…) la culture au sens large bénéficiera d’une dotation exceptionnelle de deux milliards d’euros, a-t-il dit.

La présentation du plan de relance, initialement prévue hier mardi, a été reportée d’une semaine, afin de préparer la rentrée sur le plan sanitaire, dans le contexte d’un rebond inquiétant des contaminations au Covid-19.

A travers ce plan de relance de 100 milliards d’euros, en plus des 460 milliards déjà engagés en mesures sectorielles et de soutien à l’économie depuis le début de l’épidémie, le gouvernement français entend accélérer, sur deux ans, la reprise et la transformation de l’économie française, fortement impactée par la crise due à la pandémie du nouveau coronavirus.

LR