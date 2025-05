Feuille de route du Commerce extérieur 2025-2027 | Un signal de confiance et de volontarisme (Alj)

Partager Facebook

La Feuille de route du Commerce extérieur pour la période 2027-2025, lancée officiellement mercredi à Casablanca, constitue un engagement collectif et un signal de confiance et de volontarisme, a souligné le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement de cette feuille de route, M. Alj a relevé qu’il s’agit d’un pacte qui trace un chemin pour faire de l’exportation un réflexe chez les TPME (très petites, petites et moyennes entreprises) marocaines, et non une exception.

“Ce qui est en jeu, ce ne sont pas simplement nos exportations mais bien nos emplois, notre monnaie et notre développement économique et social”, a-t-il soutenu, faisant part de l’engagement de la CGEM et ses fédérations sectorielles à jouer pleinement leur rôle pour faire de cette initiative un succès.

M. Alj a affirmé que le sujet du commerce extérieur est, plus que jamais, une priorité, estimant que la dynamisation des exportations est synonyme d’accélération du développement industriel et de la création d’emploi.

En outre, il a mis en avant l’importance du lancement d’un guichet digital unique prévu également dans le pacte, notant que l’export sera, en effet, facilité pour la TPME qui pourra bénéficier d’un réel accompagnement.

Le président de la CGEM a aussi indiqué que le lancement imminent d’un nouveau produit d’assurance complémentaire, qui couvre les risques commerciaux et politiques dans des zones aujourd’hui non assurées, notamment en Afrique, constitue la réponse à un frein structurel au développement des entreprises sur le continent.

“C’est en mettant en place une assurance export que nous pourrions atteindre les objectifs escomptés et c’est comme ça que plusieurs pays développés ont boosté leur commerce. C’est une avancée majeure pour dynamiser notre développement en Afrique pour la mise en œuvre de la ZLECAf”, a-t-il expliqué.

M. Alj a, parallèlement, insisté sur la nécessité d’améliorer la logistique pour être compétitifs et donner aux entreprises les meilleures chances de succès.

Présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, du secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et du Président de Confédération Marocaine des Exportateurs (ASMEX), Hassan Sentissi.

LR/MAP