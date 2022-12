Covid-19 | La Chine lève les restrictions sur les arrivées de l’étranger

Partager Facebook

La Chine procèdera à l’annulation des tests d’acide nucléique pour les arrivées internationales à partir du 8 janvier, a annoncé mardi le ministère chinois des Affaires étrangères. Les voyageurs à destination de la Chine seront appelés à faire un test PCR dans les 48 heures avant leur départ vers le pays, a dit le ministère dans un communiqué, relevant qu’il sera désormais conseillé aux personnes testées positives de reporter leur voyage.

Les voyageurs n’auront plus besoin de demander un code de santé auprès des missions diplomatiques et consulaires chinoises à l’étranger avant de se rendre en Chine, a poursuivi le ministère, précisant que les voyageurs devront se contenter de déclarer leur état de santé sur la carte d’arrivée dans le pays. Ceux qui ont une déclaration d’état de santé anormal ou ayant des symptômes de fièvre recevront un test PCR à l’arrivée en Chine. L’annonce du ministère des Affaires étrangères intervient après que la Commission nationale de la Santé ait déclaré, lundi, qu’elle ne considérait plus le Covid-19 comme une « pneumonie » mais comme une maladie « contagieuse » moins dangereuse. Dans de nouvelles directives de gestion de la maladie, la Commission a indiqué que le pays mettra fin, à partir du 8 janvier, aux quarantaines obligatoires à l’arrivée dans le pays.

Les nouvelles directives représentent un assouplissement supplémentaire des mesures de contrôle pandémique après trois années de restrictions intransigeantes mises en œuvre, depuis le début de la pandémie, dans le cadre d’une stratégie dite de « zéro Covid ». Les nouvelles directives interviennent au moment où la Chine vit au rythme d’une hausse inquiétante des infections au Covid-19 au lendemain de l’assouplissement des mesures de contrôle.

Aucun chiffre officiel n’est disponible sur le nombre des infections, la commission nationale de la santé ayant cessé de fournir des données sur la situation pandémique dans ce pays le plus peuplé de la planète. Par ailleurs, face à l’actuelle flambée des infections, le président chinois Xi Jinping, a appelé, lundi, à des efforts ciblés et à des actions concrètes pour protéger la santé et la sécurité de la population. Davantage de campagnes « patriotiques » doivent être menées au moment où le pays fait face à de nouvelles situations dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, a souligné le chef d’État chinois à l’occasion du 70è anniversaire du mouvement patriotique pour l’hygiène.

Il a mis l’accent sur la nécessité de déployer davantage d’efforts pour guider le public à acquérir des connaissances et des compétences en matière de santé, maintenir une bonne hygiène personnelle et adopter un mode de vie sain afin de construire une ligne de défense contre l’épidémie pour l’ensemble de la société. Des instructions ont été données, selon les médias publics, aux entreprises opérant dans l’industrie pharmaceutique afin d’augmenter la production des médicaments antigrippaux.

LR/MAP