Égypte | Ouverture du Forum de partenariat Russie-Afrique avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la 2eme conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique se sont ouverts, samedi au Caire, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette conférence de deux jours par une délégation composée de l’Ambassadeur, Directeur général des Affaires politiques internationales au Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, du Directeur des Affaires africaines au ministère, Abdellah Boutadghart et de l’ambassadeur du Maroc en Egypte, Mohamed Ait Ouali, ainsi que le second de l’ambassade du Royaume au Caire, Ismail Ouassak.

Ce Forum de partenariat Russie-Afrique qui se distingue par la présence de représentants de nombreux pays africains ainsi que de plusieurs chefs d’organisations régionales, s’appuie sur la dynamique amorcée durant la 1ere conférence tenue dans la ville russe de Sotchi en novembre 2024.

L’ordre du jour porte sur des questions de coopération économique, commerciale et d’investissement, le soutien à la stabilité, à la paix et à la sécurité et la réalisation du développement.

La conférence abordera également les moyens de développer une coopération conjointe dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie et des infrastructures, ainsi que les questions d’intérêt commun liées à la sécurité et à la stabilité du continent africain, afin de soutenir les efforts de paix et de développement et de promouvoir un partenariat russo-africain durable.

LR/MAP