Douanes | Prorogation de l’AT de véhicules de tourisme (ADII)

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a annoncé jeudi la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, du délai de validité des Admissions Temporaires (AT) des véhicules de tourisme immatriculés à l’étranger arrivant à échéance au cours des années 2020, 2021 ou 2022.

“L’ADII informe les Marocains du monde et les touristes étrangers que dans le cadre des efforts visant à atténuer les répercussions négatives imposées par la pandémie du Covid-19, notamment sur les mouvements transfrontaliers des voyageurs, il a été décidé, à titre exceptionnel, de reporter jusqu’au 31/12/2022, le délai de validité des Admissions Temporaires (AT) des moyens de transport de tourisme arrivant à échéance au cours des années 2020, 2021 ou 2022”, indique un communiqué de l’Administration.

Les titulaires des AT concernées ou les personnes autorisées à utiliser les véhicules admis temporairement sont invités à se rapprocher, à partir du 30 juin 2022, des services douaniers proches de leur lieu de résidence au Maroc, munis du certificat d’immatriculation et de l’ancienne carte d’AT, pour demander une nouvelle carte d’AT annotée de la nouvelle date d’échéance, précise la même source.

Il a été décidé également d’octroyer pour les nouvelles AT (importation ou transfert), un délai de six mois plafonné au 31 décembre 2022 pour les cas où le véhicule ou le voyageur ont déjà consommé la totalité ou une partie du droit à l’AT au titre de l’année 2022, fait savoir l’ADII.

