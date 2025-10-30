Dakhla Atlantique | Un projet d’envergure pour le commerce intra-africain (MAE de l’Eswatini)

La ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Pholile Dlamini Shakantu, a affirmé, jeudi, que le futur port Dakhla Atlantique est un projet d’envergure qui ouvre une nouvelle ère pour la connectivité et le commerce intra-africain.

Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite effectuée au chantier dudit port, Mme Dlamini Shakantu a souligné que grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le port de Dakhla Atlantique constituera un véritable pont reliant l’Afrique au reste du monde.

Saluant le Maroc pour ce grand projet, porté du début à la fin par l’expertise et le savoir-faire marocains, elle a indiqué que cette future plateforme portuaire représente un modèle de développement africain fondé sur les compétences nationales.

Dans ce sens, Mme Dlamini Shakantu a exprimé la ferme volonté de son pays de tirer profit des opportunités offertes par le port de Dakhla Atlantique.

Ce projet structurant représente “une infrastructure majeure reliant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud, et s’inscrit pleinement dans la vision de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (ZLECAf), favorisant le renforcement des échanges commerciaux entre les pays du continent, a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, la ministre a saisi l’occasion pour réaffirmer le soutien du Royaume d’Eswatini à l’intégrité territoriale du Maroc, à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, et au plan d’autonomie en tant que “seule solution crédible, sérieuse et réaliste” au différend régional.

“Notre présence à Dakhla traduit notre soutien et notre solidarité envers le Maroc”, a-t-elle affirmé, soulignant que le Royaume d’Eswatini se réjouit d’examiner de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.

Mme Dlamini Shakantu a co-présidé, mercredi à Rabat, aux côtés du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les travaux de la première session de la Commission Mixte de Coopération entre les deux pays.

Elle a également effectué le même jour une visite au Consulat général de son pays à Laâyoune, ouvert en octobre 2020. Cette représentation diplomatique, parmi les premières installées dans la capitale du Sahara marocain, témoigne de la solidité des liens d’amitié entre les deux Royaumes et de leur engagement commun à renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines.

