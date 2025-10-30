Maroc | Le gouvernement accorde les licences 5G aux opérateurs de télécommunications

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, trois projets de décret relatifs à l’octroi de licences pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications utilisant les technologies mobiles de 5ème génération (5G), présentés par la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Le premier projet de décret n° 2.25.876 concerne l’octroi d’une licence à “Itissalat Al-Maghrib” pour l’établissement et l’exploitation de réseaux de télécommunications utilisant la technologie 5G, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Le second projet de décret n° 2.25.877 porte sur l’octroi d’une licence à “Médi Telecom” pour le même type de réseaux, tandis que le troisième projet n°2.25.878 accorde une licence à “Wana Corporate” dans le même cadre, a ajouté le ministre.

M. Baitas a souligné que l’octroi de ces licences intervient à la suite de l’appel à concurrence lancé par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), conformément aux dispositions de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Cette procédure a été précédée par l’approbation du cahier des charges annexé aux projets de décrets concernés, validé par le comité administratif institué par le décret n°2.25.565 du 11 juillet 2025, a-t-il rappelé.

LR/MAP