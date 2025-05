Coupe Arabe FIFA 2025 | Le Maroc hérite du groupe B aux côtés de l’Arabie Saoudite

Partager Facebook

Le Maroc a hérité de l’Arabie Saoudite et de deux équipes issues des qualifications (Oman ou la Somalie, Yémen ou les Comores), dans le groupe B de la Coupe arabe de la FIFA, au terme du tirage au sort effectué dimanche à Doha.

Le groupe A se compose du Qatar, pays hôte, de la Tunisie et des vainqueurs des matchs de qualification Syrie/Soudan Sud et Palestine/Libye. Le groupe C comprend l’Egypte, la Jordanie, les Emirats Arabes Unis et le vainqueur du match de qualification Koweït/Mauritanie, alors que le groupe D comprend l’Algérie, l’Irak et les vainqueurs des matchs de qualification Bahreïn/Djibouti et Liban/Soudan.

La Coupe arabe de la FIFA aura lieu du 1 au 18 décembre au Qatar, dans six stades ayant déjà abrité les matches de la Coupe du Monde.

LR/MAP