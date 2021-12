Corée du Sud | 24 Cas confirmés du variant Omicron

Partager Facebook

Pour l’heure, 24 cas d’infection par le variant Omicron ont été détectés en Corée du Sud, a indiqué lundi l’Agence sud-coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA).

Ce chiffre représente une importante hausse par rapport aux données publiées dimanche par l’Agence et qui faisait état de 12 infections.

Globalement, les chiffres de l’Agence font ressortir une baisse des infections au Covid-19 à 4.325 contre 5.127 dimanche.

La KDCA a, par ailleurs, recensé 41 nouveaux décès liés au Covid-19, un chiffre qui porte à 3.893 le nombre de morts depuis le début de la pandémie.

Les autorités coréennes ont entamé lundi la mise en œuvre de mesures de contrôle plus strictes dans le but de contrôler la propagation du nouveau variant.

En vertu des nouvelles mesures, qui mettent fin au processus d’allègement des restrictions entamé en novembre dernier dans le cadre d’un plan baptisé « vivre avec le Covid-19 », les rassemblements privés seront limités à six personnes dans le grand Séoul et à huit dans les autres régions du pays. Le passe vaccinal et le test PCR négatif seront exigés pour accéder à certains lieux publics dont les restaurants, les cafés, les théâtres et les salles de cinéma. Ces mesures resteront en vigueur jusqu’au 2 janvier.

