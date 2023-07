Cause Palestinienne | Un soutien constant du Maroc sous la conduite de SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La question palestinienne a toujours été l’une des constantes de la politique étrangère du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, qui l’a hissée au rang d’une cause nationale.

Le Maroc n’a eu de cesse de plaider en faveur d’une paix durable dans la région à travers la solution de deux États, avec Al Qods-Est comme capitale. Il s’oppose ainsi à toutes les mesures unilatérales qui affectent les aspirations des Palestiniens à la liberté et portent atteinte au statut juridique d’Al-Qods Acharif.

La position du Royaume au sujet du conflit israélo-palestinien se distingue par la clarté et l’équilibre et se démarque des surenchères politiques et des slogans creux qui ont tendance à perturber le processus de paix.

Cette constante a été réitérée récemment à l’occasion du message adressé par SM le Roi Mohammed VI au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, dans lequel le Souverain a salué la décision «juste et clairvoyante» de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara.

Dans ce message, SM le Roi a également adressé une invitation au Premier ministre israélien pour se rendre au Maroc, notant que cette visite sera «une occasion pour promouvoir les perspectives de la paix pour tous les peuples de la région, ayant à l’esprit le contenu de la Déclaration tripartite signée le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël, y compris en ce qui concerne les principes devant guider la résolution du conflit israélo-palestinien”.

L’invitation Royale au Premier ministre israélien souligne le rôle historique que le Maroc joue, sous le leadership sagace et clairvoyant de SM le Roi, dans le rapprochement entre les peuples de la région, la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient.

Elle atteste aussi de l’engagement inlassable, fort et constructif du Royaume en faveur de l’instauration d’une paix juste et durable dans la région.

Le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, reste convaincu que la paix est l’option stratégique pour la région du Moyen-Orient et que la voie des négociations et du dialogue constructif est le seul et unique moyen de parvenir à une paix durable, avec deux États: la Palestine et Israël vivant côte à côte dans la paix et la sécurité.

Dans la même lignée, SM le Roi avait affirmé, dans un message adressé, le 23 décembre 2020, au Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas que le Maroc place toujours la cause palestinienne au même rang que la question du Sahara marocain et que l’action du Royaume en vue de consacrer sa marocanité ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien frère pour recouvrer ses droits légitimes.

Le Souverain n’a eu de cesse de rappeler à la communauté internationale l’importance du règlement du conflit israélo-palestinien pour la promotion de la sécurité et la stabilité de la région.

Ainsi, dans un message adressé au président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang, en novembre 2022, SM le Roi a indiqué qu’”Il est avéré que la communauté internationale et ses institutions se trouvent aujourd’hui brutalement confrontées à une série de crises qui les interpellent vivement et accaparent leur attention. Néanmoins, il convient de ne pas perdre de vue que le règlement de la question palestinienne, au demeurant la plus ancienne de toutes, constitue la clé de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient”.

“Pour gagner ce pari, il est nécessaire de déployer des efforts intenses afin que la logique de paix et de coopération et la volonté de bâtir un espace convivial et prospère pour les peuples de la région l’emportent sur l’antagonisme et la conflictualité”, a souligné le Souverain.

Parmi les manifestations du soutien permanent et continu de SM le Roi à la cause palestinienne, il y a lieu également de citer les efforts que le Souverain déploie au niveau du Comité Al-Qods et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, et qui, à travers de multiples projets et initiatives, incarnent la solidarité agissante du Royaume avec la Palestine et ses habitants.

Depuis sa création sous le règne de feu SM le Roi Hassan II et avec l’impulsion et le dynamisme vertueux imprimés à son action par SM le Roi Mohammed VI, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif apporte son soutien à la Ville Sainte avec d’importants projets de développement qui ciblent des secteurs vitaux pour les Maqdessis tels que la santé, l’enseignement, le logement, la culture, les sports, l’art et l’artisanat.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui a récemment célébré son jubilé d’argent (25 ans d’existence), contribue à la promotion des conditions de vie des Maqdessis et leur offre de l’espoir et de la confiance, grâce à des programmes de développement humain portant sur des projets d’autonomisation, de formation et de développement des capacités, visant en particulier les femmes et les jeunes.

En effet, durant la période allant de 2000 à 2022, l’Agence a mis en œuvre 200 grands projets, ainsi que des dizaines de projets de petite et moyenne envergure ayant bénéficié à toutes les composantes de la société maqdessie, pour un coût de plus de 64 millions de dollars.

Ces projets couvrent plusieurs secteurs tels que l’habitat, la santé et l’éducation, en plus des projets d’assistance sociale pour les orphelins, les veuves, les personnes âgées et les handicapés.

LR/MAP