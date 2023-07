Fès-Meknès | Une dynamique agricole, industrielle et touristique tous azimuts

Partager Facebook

La région Fès-Meknès, riche d’une longue histoire d’industrialisation et réputée pour sa vocation agricole et touristique, s’est inscrite dans une forte dynamique de préservation de la souveraineté nationale sur les plans agricole et industriel, tout en forgeant davantage sa réputation de destination touristique internationale de premier choix.

L’économie régionale a été portée, ces dernières années, par ces trois secteurs clés avec la concrétisation de grands projets et chantiers, dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies ambitieuses impulsées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec pour objectif de diversifier l’économie nationale et l’arrimer à l’économie mondiale.

L’agriculture a ainsi renforcé sa place prépondérante dans l’économie de la région Fès-Meknès, jouant un rôle crucial dans son développement et contribuant de manière significative à son produit intérieur brut (PIB).

Bénéficiant d’atouts naturels remarquables tels que la diversité du climat, la fertilité des sols et l’abondance des ressources hydriques, la région a consolidé, ces vingt dernières années, sa position d’acteur majeur de l’agriculture nationale, à la faveur du Plan Maroc Vert et de la stratégie “Génération Green 2020-2030”.

Cette dynamique vertueuse vise à faire de l’agriculture nationale un levier de développement à grande dimension humaine, tout en répondant aux défis posés par les circonstances climatiques et agricoles particulières.

La déclinaison régionale de cette vision a permis au secteur d’occuper une place centrale dans l’économie locale, représentant 15,2% du PIB agricole national, soit un chiffre d’affaires annuel de plus de 506 millions de dirhams.

Fès-Meknès détient la première place dans plusieurs filières, dont la production de câpres (70% de la production nationale) et de cerises. La région se hisse également au rang de premier exportateur de produits viticoles, d’huile d’olive et de grignons.

D’ici 2030, la stratégie “Génération Green” pour la région de Fès-Meknès a pour objectif de faire accéder 35.000 ménages à la classe moyenne tout en stabilisant 49.000 ménages à ce niveau. L’ambition de la région est de couvrir un total de 530.000 hectares, dont 430.000 hectares de céréales et légumineuses, ainsi que 100.000 hectares d’arbres fruitiers. Cet objectif sera atteint grâce à un système incitatif plus attrayant pour les agriculteurs.

Aux côtés de sa vocation agricole, la région s’est érigée en pôle industriel attractif et compétitif, devenant un acteur majeur dans le domaine des équipementiers automobiles.

Des géants internationaux dont “Alstom”, “Delphi” et “Yazaki” ont déjà été séduits par les opportunités qu’offre la région Fès-Meknès, dont le tissu industriel contribue de manière significative à l’économie nationale, représentant 5,8% du PIB du secteur au niveau national, avec un chiffre d’affaires à l’export de 4,2 milliards de dirhams, dont 45% provient du secteur du textile et du cuir.

La région poursuit actuellement sa progression avec des projets ambitieux tels que la Zone d’Accélération Industrielle (ZAI) de Aïn Cheggag à Sefrou, première zone franche de la région réalisée dans le cadre du Plan d’Accélération Industrielle (PAI) régional.

Parmi les projets majeurs, il y a aussi le parc industriel d’Aïn Cheggag (PIAC), le futur parc de Fès-Saïss, ainsi que la zone industrielle de Ouislane à Meknès.

Pour accompagner cette dynamique industrielle, la région propose une offre foncière industrielle étendue avec plus de 13 quartiers et zones industrielles opérationnelles sur une superficie totale de 1.000 hectares. En complément, sept zones logistiques ont été programmées dans le cadre du Schéma régional des zones logistiques sur une superficie de 365 hectares.

En outre, Fès-Meknès a œuvré à la consolidation de son statut de troisième pôle touristique majeur du Maroc, grâce à la politique volontariste imprimée par le Royaume au secteur touristique, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

L’attrait de cette région s’est considérablement renforcé grâce à la restauration et à la valorisation de son patrimoine touristique, ainsi qu’à la faveur des programmes dédiés à la réhabilitation des médinas de Fès et de Meknès et d’une vingtaine d’édifices historiques.

Grâce à son positionnement au cœur des échanges économiques nationaux, la région Fès-Meknès figure parmi les huit destinations touristiques identifiées dans le cadre de la Stratégie touristique nationale “Territoire Maroc centre”. Son ambition est de se positionner comme une destination privilégiée pour les voyageurs en quête de culture, d’histoire et de bien-être, en mettant en avant la complémentarité forte entre les sites de Fès, Meknès et Ifrane.

Une ambition tout à fait légitime. Pour y parvenir, la région a bénéficié d’investissements significatifs, atteignant 19 milliards de dirhams sur la période 2011-2020, ce qui la place au deuxième rang national en termes d’investissements pour les destinations culturelles.

Les projets d’investissement dans la région se concentrent principalement sur les hébergements touristiques classiques tels que les hôtels (39%), les maisons d’hôtes (21%) et les gîtes et résidences hôtelières (16%). À ce jour, 73 projets touristiques sont en cours de réalisation, permettant d’accroître la capacité d’accueil de la région de 3.615 lits. Par ailleurs, 43 autres projets touristiques sont en cours d’étude ou de lancement, visant à porter la capacité litière à 4.664 lits.

Dans le cadre du contrat-programme État-Région 2020-2022, 19 projets touristiques ont été lancés, bénéficiant d’un budget de 938,5 millions de dirhams.

La réalisation de ces projets structurants a pour objectif de positionner la région en tant que troisième pôle touristique du pays, après ceux de Casablanca-Rabat et Marrakech.

La région vise également à se démarquer sur le plan international à moyen et long termes (2035) en devenant un véritable moteur de croissance culturelle. Pour réaliser cet objectif, elle s’inspire de l’essor de la destination “Marrakech”, en mettant en avant l’authenticité, l’identité, la découverte du patrimoine et de la culture, ainsi que la qualité de l’hébergement et de la restauration.

Avec ses deux cités impériales, Fès et Meknès, son site archéologique romain de Volubilis, ainsi que les médinas de Moulay Driss Zerhoune, Taza, Sefrou et Bhalil, la région permet désormais aux visiteurs de voyager à travers l’histoire du Royaume et de découvrir un patrimoine matériel et immatériel d’une grande richesse, incluant des savoir-faire uniques tels que l’architecture, l’artisanat et les arts.

