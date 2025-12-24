Driss Chahtane appelle à une Commission d’enquête Parlementaire suite aux accusations du SG du MP, Med Ouzzine

Partager Facebook

Dans une démarche inédite revendiquant la transparence, Driss Chahtane patron de Chouf TV, a réclamé au Parlement une Commission d’enquête pour faire la lumière sur les allégations de financement occulte dont il a été accusé par le chef du Mouvement Populaire Mohammed Ouzzine…

Réagissant aux accusations de soutiens financiers étatiques occultes, proférées contre lui, au sein du Parlement, par le Secrétaire Général du Parti Populaire, Mohamed Ouzzine, le patron de Chouf TV, Driss Chahtane, a adressé une lettre mardi 23 décembre 2025 au Président de la Chambre des représentants dans laquelle il propose la mise en place d’une Commission parlementaire d’enquête pour faire la lumière sur ces allégations.

Des allégations «à caractère mensonger», que Driss Chahtane réfute catégoriquement. «Je n’ai bénéficié d’aucun soutien, pas même d’un dirham», a écrit le fondateur de Chouf TV dans sa lettre, précisant que son entreprise n’a bénéficié que du dispositif général de prise en charge directe des salaires des journalistes, comme toutes les entreprises de presse nationales qui répondent aux critères.

Driss Chahtane, qui dénonce ces déclarations, faites devant les députés, lesquelles portent atteinte à son honneur, mais aussi portent préjudice à «l’intégrité et à la crédibilité» de l’institution législative, appelle le Président de la Chambre des représentants à prendre les dispositions qu’il jugera appropriées à l’endroit de Mohamed Ouzzine, considérant que «la liberté de parole parlementaire ne peut justifier la diffusion d’accusations infondées».

Dans le cadre de cette polémique qui anime ces derniers jours les réseaux sociaux, ce que beaucoup reprochent à Mohamed Ouzzine, c’est de profiter abusivement –voire illégitimement- de la tribune du Parlement pour régler ses différends personnels.

