CAN Maroc 2025 | La DGAPR annonce la mise en place du programme « PRIS AFCON »

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé la mise en place du programme « PRIS AFCON » au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires, dans le sillage des activités initiées à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN Maroc 2025).

Ce programme, qui s’inscrit dans le droit fil de la vision stratégique visant à renforcer la dimension humaine et sociale des établissements pénitentiaires, porte sur l’organisation, jeudi prochain, d’un mini-tournoi de football réunissant 150 pensionnaires africains de 15 nationalités à la prison locale de Tamesna, qui accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture dudit programme, indique un communiqué de la DGAPR.

Il s’agit aussi de la diffusion des matchs de la CAN dans toutes les cellules et espaces d’hébergement des pensionnaires au sein des différents établissements pénitentiaires, en plus de la tenue de rencontres interactives avec d’anciens joueurs, journalistes et acteurs sportifs et de la société civile dans le cadre d’ateliers et d’activités parallèles.

Les établissements pénitentiaires, notamment la prison locale de l’Oudaya à Marrakech, la prison locale de Tanger 2, la prison locale de Ras El Ma à Fès, le centre de réforme et de rééducation de Casablanca et la prison locale d’Aït Melloul à Agadir, accueilleront des matchs de football, en coordination avec des clubs locaux, dans le cadre de ce programme qui prévoit aussi nombre d’activités et d’ateliers dans un climat festif incarnant les valeurs de coexistence, du fair-play et d’appartenance africaine partagée.

A travers cette initiative, la Délégation générale réaffirme son ferme engagement à associer les pensionnaires des établissements pénitentiaires à la dynamique nationale et continentale, en favorisant leur implication active dans les différents événements et activités nationaux et continentaux, de manière à servir les objectifs de réhabilitation et de réinsertion et à consacrer l’ouverture de l’établissement pénitentiaire sur son environnement extérieur, conclut le communiqué.

