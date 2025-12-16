Intempéries | Le Ministère du Transport appelle à la vigilance des usagers de la route

Le ministère du Transport et de la Logistique a appelé, lundi, l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de vigilance et de prudence lors de leurs déplacements, en raison d’une alerte météorologique prévoyant de fortes averses localement orageuses, des chutes de neige et de fortes rafales de vent les 16 et 17 décembre.

Suite au bulletin météorologique alertant de la dégradation des conditions météorologiques mardi et mercredi prochains, le ministère exhorte les professionnels du transport public des voyageurs, du transport de marchandises et du transport scolaire ainsi que l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de la plus grande prudence lors de leurs déplacements et à se conformer strictement au Code de la route.

Dans un communiqué, le ministère appelle également au report des déplacements non essentiels, invitant tous les usagers de la route, en particulier les professionnels à redoubler de vigilance, tout en veillant à suivre l’évolution de la situation météorologique avant et pendant le voyage et à s’informer sur l’état des routes.

Les mauvaises conditions météorologiques constituant un facteur aggravant des risques d’accidents de la circulation, le ministère souligne l’impératif pour tous les usagers de la route de respecter les règles de sécurité routière, en s’assurant du bon état technique des véhicules, en adaptant la vitesse aux conditions météorologiques et à l’état des routes et en respectant les distances de sécurité.

Il s’agit aussi d’éviter les dépassements et les manœuvres brusques, tout en redoublant d’attention en cas de faible visibilité ou lors de la circulation sur des routes mouillées ou enneigées.

Le ministère insiste également dans son communiqué sur la nécessité de faire preuve de la plus grande prudence lors du franchissement des ponts et des tronçons routiers sensibles, d’observer la signalisation routière et les consignes des autorités compétentes, d’accorder une attention particulière aux usagers les plus vulnérables, notamment les piétons et les cyclistes, et de s’abstenir de traverser les cours d’eau et les ravins en crue.

Il réitère son appel à l’ensemble des usagers de la route à faire preuve d’un sens élevé de responsabilité afin de garantir la sécurité de leurs déplacements et de préserver les vies humaines sur l’ensemble du réseau routier du Royaume.

