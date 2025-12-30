CAN 2025 | Le Maroc et la Tanzanie s’affrontent en huitièmes de finale

Par Le Reporter.ma 30/12/2025

CAN 2025 | Le Maroc et la Tanzanie s'affrontent en huitièmes de finale

La sélection marocaine de football affrontera son homologue tanzanienne en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se poursuit au Maroc jusqu’au 18 janvier prochain.

La rencontre est programmée pour le dimanche 4 janvier au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

La Tanzanie s’est qualifiée en terminant troisième du groupe C avec deux matchs nuls et une défaite, totalisant deux points.

De son côté, le Maroc a terminé leader de son groupe (A) avec sept points, à l’issue de deux victoires face aux Comores (2-0) et à la Zambie (3-0), et d’un match nul contre le Mali (1-1).

LR/MAP

 

