Maroc | Une croissance économique nationale de 4% au T3-2025 (HCP)

L’arrêté des comptes nationaux au troisième trimestre 2025 fait ressortir décélération de la croissance économique nationale, qui s’est établie à 4% contre 5% à la même période de l’année 2024, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette croissance a été portée par la demande intérieure, dans un contexte marqué par une inflation maîtrisée et des besoins de financement accrus de l’économie nationale, précise le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale au troisième trimestre 2025.

Les activités non agricoles ont enregistré un ralentissement, avec une croissance de 3,8% au lieu de 5,7%, tandis que celles du secteur agricole ont connu une hausse de 4,4%, après une baisse de 5,1%, précise la même source.

En volume, la valeur ajoutée du secteur primaire a enregistré une augmentation de 2,6% au troisième trimestre 2025, contre une baisse de 4,2% au cours de la même période en 2024. Cette évolution résulte de la hausse de l’activité agricole, à 4,4 % au lieu d’une baisse de 5,1% l’année précédente, et de la baisse de l’activité de la pêche, à (−24,4%) au lieu d’une hausse de 13,4 %.

La valeur ajoutée du secteur secondaire en volume, corrigée des variations saisonnières (cvs), a enregistré un ralentissement de son rythme de croissance passant de 6,9% au même trimestre de l’année 2024 à 3,8%.

Cette évolution est due à la décélération des taux de croissance des valeurs ajoutées des activités du bâtiment et travaux publics à 5,6% au lieu de 6,8%, des activités de l’industrie d’extraction à 5,2% au lieu de 14%, des industries de transformation à 2,6% au lieu de 6,6%, en dépit de l’accélération enregistrée par les activités de l’électricité et de l’eau, dont la croissance est passée de 4,6 % à 5,9 %.

De son côté, la valeur ajoutée du secteur tertiaire a enregistré une décélération de son taux de croissance, passant de 5% au même trimestre de l’année 2024 à 4,2 % au cours de ce trimestre.

Cette évolution a été marquée par le ralentissement des activités de l’hébergement et la restauration, à 7,4% au lieu de 12,3%, des services financiers et assurances, à 6,8% au lieu de 7,9%, des services de l’éducation, de la santé et des activités d’action sociale, à 5,7% au lieu de 6,8%, du transport et entreposage, à 3,5% au lieu de 7,5%, du commerce et réparation de véhicules, à 3,2% au lieu de 4,7%, de la recherche et développement et des services rendus aux entreprises, à 2,8% au lieu de 4,3% et de l’information et la communication, à 1,5% au lieu de 2,2%.

Elle a été également marquée par l’amélioration des activités des services rendus par l’administration publique générale et la sécurité sociale, avec 4,8% au lieu de 4,3% et des services immobiliers, avec 0,9% au lieu d’une baisse de 1,7%.

De ce fait, la valeur ajoutée du secteur non agricole a connu un ralentissement de son taux de croissance passant de 5,7% au troisième trimestre de l’année 2024 à 3,8% durant ce trimestre.

Dans ce contexte, et compte tenu de l’accroissement des impôts sur les produits nets des subventions à 4,8% au lieu de 9,9%, le Produit Intérieur Brut en volume, corrigé des variations saisonnières, a affiché un accroissement de 4% au lieu de 5% durant le troisième trimestre de l’année précédente.

Aux prix courants, le PIB a connu, au troisième trimestre 2025, une hausse de 5,7%, au lieu de 8,7% une année auparavant, dégageant ainsi un ralentissement du niveau général des prix à 1,7% au lieu de 3,7% le même trimestre de l’année précédente.

LR/MAP