Le Maroc à la tête du CA de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie

Le Maroc a été élu, en la personne de Mme Zohour Alaoui, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, à Berlin, à la présidence du Conseil d’Administration de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) pour la période 2026-2028.

Cette élection du Maroc, à l’unanimité des membres, intervient au terme des travaux de la 21ème réunion du Conseil d’administration de l’UIL, tenue récemment à Hambourg, qui a vu l’élection également de l’ex-vice-Présidente et ministre des Affaires étrangères du Costa Rica, Mme Epsy Campbell Barr, vice-Présidente du Conseil d’Administration de cet Institut onusien.

L’élection de Mme Zohour Alaoui à la présidence du Conseil d’administration de l’UIL témoigne de la reconnaissance internationale de l’engagement du Royaume du Maroc et le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de la promotion de l’éducation en tant que pilier essentiel de la paix et du développement durable.

Elle vient conforter également le rôle actif du Maroc au sein de l’UNESCO et de l’UIL, notamment à travers la 7ème Conférence internationale sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VII), organisée en juin 2022 à Marrakech, qui a abouti à l’élaboration du Plan de Marrakech et à la création de la Fondation africaine pour l’apprentissage tout au long de la vie.

La 21ème réunion du Conseil d’Administration a, par la même occasion, ajouté les villes d’Oujda et de Casablanca au Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO, en reconnaissance de leur fort engagement à faire du droit à l’éducation pour tous et à tout âge une réalité au niveau local. Il sied de rappeler que Fès, Agadir et Essaouira font également parties dudit réseau mondial depuis 2023.

