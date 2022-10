Bruxelles | La CGEM appelle à la protection et au renforcement de la relation Maroc-UE

Partager Facebook

Une délégation conduite par le Président de la CGEM, M. Chakib ALJ, s’est rendue à Bruxelles en marge de la semaine de l’Union Européenne pour l’Énergie durable (EU Sustainable Energy Week). L’objectif de cette mission est de discuter avec les décideurs de l’UE des opportunités que le Maroc peut offrir en termes d’hydrogène vert, d’énergies renouvelables et de commerce.

A cette occasion, le Président de la CGEM a organisé, avec la Vice-Présidente du Parlement Européen, Mme Pina PICIERNO, un événement sur le thème “la Coopération Maroc-UE et le commerce en faveur de la durabilité en méditerranée” dans le but de promouvoir les liens bilatéraux et régionaux.

S’exprimant aux cotés, notamment de M. Lahcen HADDAD, Président de la Commission Parlementaire Mixte UE-Maroc, de M. Saïd HADI, Président de la Commission Économie verte de la CGEM, de membres du Parlement européen et de représentants des secteurs privés marocain et européen, M. ALJ a mis en exergue le potentiel d’une coopération Maroc-UE et d’une intégration énergétique plus fortes, en faveur de la durabilité en méditerranée.

« Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, infligeant des crises énergétiques et alimentaires mondiales, nous sommes confrontés à des décisions difficiles cet hiver. Nous devrions utiliser le temps dont nous disposons pour nous associer à des amis proches et fiables », a déclaré M. ALJ. « Nous pouvons saisir cette occasion pour construire des chaînes de valeur intégrées favorisant la durabilité, ainsi que la stabilité en Méditerranée, intégrer nos marchés de l’énergie, développer les énergies renouvelables et faire face ensemble à la crise de l’énergie. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les relations économiques Maroc-UE en second plan. Nous devons les protéger et les développer davantage” a-t-il ajouté.

Cet événement, ainsi que les réunions tenues avec les membres du Parlement européen, notamment Mme Iratxe GARCIA PEREZ, Présidente de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D), confirment l’engagement de la CGEM à travailler avec les partenaires de l’UE, pour s’assurer que la durabilité reste une priorité et la solution à long terme aux défis communs.

A noter que cette visite s’appuie sur les travaux antérieurs de la CGEM avec son homologue européen Business Europe, entamés il y a exactement un an. « Le Pacte de modernisation conjoint sur le commerce et l’investissement UE-Maroc » a été signé en octobre dernier à Bruxelles. Il s’agit d’un appel de la part d’une coalition de confédérations d’entreprises et d’employeurs euro-marocains pour une intégration plus profonde des économies de l’UE et du Maroc.

Pour rappel, le Maroc est le premier partenaire commercial de l’UE en Afrique, et l’UE est le premier partenaire commercial du Maroc. Le Maroc est le premier voisin à signer un partenariat vert avec l’UE et le premier bénéficiaire de l’EU Global Gateway.

