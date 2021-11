Bankole Adeoye salue le rôle majeur du Maroc dans le soutien à la réforme de la Commission de l’UA aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité

Partager Facebook

Le Commissaire de l’Union africaine (UA) aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, M. Bankole Adeoye a salué, mardi à Rabat, le rôle déterminant joué par le Maroc dans le soutien aux initiatives de réforme de la Commission.

Lors d’un point de presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, le responsable africain a mis en évidence l’importance du rôle majeur que joue le Maroc dans l’atteinte d’une gouvernance efficace et efficiente pour davantage de stabilité et de sécurité dans le Continent.

Il a également rappelé que durant les 6 derniers mois, la Commission s’est penchée sur l’exécution de son nouvel organigramme, avec la participation agissante du Maroc après son retour à l’Union Africaine.

La Commission a adopté une vision stratégique ayant pour socle des mécanismes appropriés pour aboutir à des solutions purement africaines, a-t-il poursuivi.

Évoquant les récentes élections qui se sont déroulées au Maroc, M. Adeoye a mis l’accent sur le soutien apporté par le Royaume à travers le partage de son expérience et son expertise avérées avec les autres pays africains, en vue du renforcement des capacités des acteurs africains en la matière et la consolidation de la démocratie sur le Continent.

Le Commissaire de l’UA aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité a, par ailleurs, souligné l’importance d’une paix et d’une stabilité durables en Afrique, plaidant, dans ce sens, pour une coopération étroite entre les États africains pour prévenir les conflits et relever les nouveaux défis liés notamment aux phénomènes du terrorisme et de l’extrémisme.

LR/MAP