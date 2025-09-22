Bank of Africa accorde 1 MMDH à Fluoralpha pour le développement de son projet à Jorf Lasfar

INNOVX a annoncé, lundi, la signature d’un financement stratégique de plus d’un milliard de dirhams (MMDH) pour sa filiale Fluoralpha, auprès de Bank of Africa (BOA), dédié à un projet industriel d’envergure à Jorf Lasfar pour valoriser le fluor issu des roches phosphatées marocaines.

Ce financement accompagne la réalisation d’un projet industriel d’envergure de Fluoralpha à Jorf Lasfar, représentant un investissement global de 2,5 MMDH, qui comprend une unité de production d’acide fluorhydrique anhydre (20 000 tonnes/an) et une unité de production de fluorure d’aluminium (28 000 tonnes/an), indique un communiqué conjoint.

Ces deux intrants stratégiques, à forte valeur ajoutée, sont essentiels à plusieurs chaînes industrielles mondiales en forte croissance : batteries électriques, aluminium, semi-conducteurs et chimie avancée, précise le communiqué, notant que Fluoralpha ambitionne de devenir leader de l’industrie des produits fluorés en s’appuyant sur la valorisation du fluor issu des roches phosphatées du Maroc.

Et de relever que Fluoralpha s’inscrit dans le cadre de l’ambition d’INNOVX de façonner les industries de demain et de développer des business innovants et durables pour relever les défis globaux de la durabilité et de la transition énergétique.

Selon le Chief Financial Officer et VP Support chez INNOVX, Youssef Berrada, ce financement marque une étape importante dans la concrétisation de l’ambition de la société et le développement de ses projets et contribue à ouvrir la voie à d’autres financements à venir pour d’autres business en cours de développement pour accompagner la transition énergétique.

De son côté, le CEO de Fluoralpha, Jalil Skali, a précisé que ce partenariat marque bien plus qu’un simple financement mais symbolise la confiance accordée à la vision de l’entreprise.

“Chez Fluoralpha, nous transformons un co-produit de la roche phosphatée marocaine en matériaux stratégiques indispensables aux industries du futur. Notre ambition est claire : faire du Maroc un hub mondial des produits fluorés, au service de la transition énergétique et technologique”, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le Directeur Général Exécutif de BOA, Khalid Nasr, a indiqué que “nous nous réjouissons de soutenir Fluoralpha dans la concrétisation de ce projet stratégique”.

Pour lui, “ce financement illustre l’engagement de BOA à accompagner des initiatives innovantes et durables qui contribuent au développement industriel du Royaume et à sa position de hub régional”.

“BOA réaffirme son rôle de partenaire financier de confiance pour les projets structurants qui façonnent les industries de demain et participent à la transition énergétique et technologique du Maroc”, a-t-il dit .

FLUORALPHA : un catalyseur de chaînes de valeur stratégiques

Acteur clé du portefeuille chimie d’INNOVX, Fluoralpha libère le potentiel du fluor contenu dans les roches phosphatées marocaines, en convertissant l’acide hexafluorosilicique (FSA), en matériaux stratégiques à forte valeur ajoutée.

D’abord, l’AHF (acide fluorhydrique anhydre) qui constitue le pilier de la chimie fine et des semi-conducteurs, et s’avère indispensable au LiPF₆, sel clé des batteries lithium-ion.

Ensuite, l’AlF₃ (fluorure d’aluminium) qui est indispensable à l’électrolyse de l’aluminium primaire, il renforce l’efficacité énergétique et la compétitivité de ce secteur global.

Et le fluorure de calcium (CaF₂) synthétique, en développement, vise à sécuriser et diversifier l’approvisionnement mondial en fluor au-delà des ressources naturelles limitées.

Ainsi, Fluoralpha contribue à renforcer la souveraineté industrielle du Maroc et s’impose comme un levier stratégique des chaînes de valeur mondiales tels que la mobilité électrique et le stockage d’énergie, l’aluminium, les semi-conducteurs et électronique avancée, ainsi que la chimie de spécialités (HFOs, PVDF, etc.).

