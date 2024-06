Bank Al Maghrib | Les avoirs officiels de réserve à 382 MMDH en 2024

Partager Facebook

Les avoirs officiels de réserve (AOR) continueraient de se renforcer pour atteindre 382 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2024, soit l’équivalent de 5 mois et 8 jours d’importations de biens et services, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Sous l’hypothèse de la concrétisation des financements extérieurs prévus, les AOR devraient se renforcer à 382 milliards de dirhams à fin 2024 et à 395,6 milliards à fin 2025, précise BAM dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l’issue de la deuxième réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l’année 2024.

Leur couverture se situerait ainsi à 5 mois et 8 jours en 2024 et 5 mois et 13 jours d’importations de biens et services en 2025, fait savoir BAM.

Pour ce qui est des conditions monétaires, le besoin de liquidité bancaire devrait s’atténuer légèrement, revenant de 111,4 MMDH à fin 2023 à 109,8 MMDH à fin 2024, avant de se creuser à 133,6 MMDH à fin 2025, tiré principalement par l’expansion prévue de la monnaie fiduciaire.

LR/MAP