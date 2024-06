Agadir | 7ème édition du Trophée du golf des journalistiques sportifs

Partager Facebook

La 7ème édition du trophée du golf des journalistes sportifs marocains aura lieu du 28 au 30 juin à Agadir, sous le thème: « Le golf, un sport olympique aux dimensions sociales et de développement ».

Organisé par la section locale de l’Alliance marocaine des journalistes sportifs (AMJS), ce rendez-vous sportif a pour objectif de rapprocher les composantes du corps journalistique sportif national du golf devenu sport olympique.

Selon les organisateurs, cette manifestation vise aussi à consolider et valoriser la place de la ville d’Agadir en tant que destination pour la pratique du sport du golf et à promouvoir les potentialités sportives, culturelles et touristiques de la région de Souss-Massa.

Ouverte à l’ensemble des journalistes représentant les différents médias nationaux et régionaux, cette édition se veut une occasion de mieux connaître ce sport qui jouit d’une place importante parmi les autres disciplines sportives nationales.

A rappeler que la région de Souss-Massa a donné naissance à plusieurs grands noms du golf qui ont réussi à s’illustrer tant au niveau national qu’international.

LR/MAP