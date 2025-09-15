Bank Al-Maghrib annonce une hausse record de 8,3 % des dépôts bancaires à fin juillet

Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.303,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet dernier, affichant une hausse annuelle de 8,3%, ressort-il du récent tableau de bord “Crédits-Dépôts bancaires” de Bank Al-Maghrib (BAM).

Les dépôts des ménages ont enregistré, d’une année à l’autre, une amélioration de 6,4% à 948,2 MMDH, dont 214,6 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), précise la Banque Centrale.

Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 229,1 MMDH, en augmentation de 9,7% par rapport à fin juillet 2024, fait savoir la même source.

S’agissant des taux de rémunération des dépôts à terme, ils ont enregistré des baisses au mois de juillet de 11 points de base (pbs) à 2,16% pour ceux à 6 mois et de 39 pbs à 2,57% pour ceux à 12 mois.

Concernant le taux minimum de rémunération des comptes d’épargne, il a été fixé à 1,91% pour le deuxième semestre 2025, soit une baisse de 30 pbs par rapport au semestre écoulé.

