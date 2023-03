Au Maroc, les femmes et les filles pointent au coeur du NMD

Partager Facebook

La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a souligné, à New York, que les femmes et les filles sont au cœur du nouveau modèle de développement adopté au Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

« Malgré les répercussions multidimensionnelles de la pandémie de Covid-19, le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, a mis en place un nouveau modèle de développement qui soutient les fondements d’une économie concurrentielle inclusive et durable, basée sur l’innovation et la digitalisation et qui tient compte des aspirations de toutes les catégories, avec à leur tête les femmes et les filles, parties prenantes dans la dynamique du développement durable », a indiqué Mme Hayar.

La ministre s’exprimait lundi lors de la 67è session de la Commission de la condition de la femme (CSW67) qui se tient à New York du 6 au 17 mars sous le thème “ »Innovation et évolution technologique et éducation à l’ère du numérique aux fins de la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles ».

En vue de renforcer les fondements de l’Etat social, Mme Hayar a relevé que le Maroc vient de lancer le projet royal de la protection sociale, qui a permis en 2022 la généralisation de la couverture médicale, notant que ce chantier d’envergure vise à réduire les inégalités sociales et soutenir les familles à travers un meilleur ciblage via des systèmes du Registre national de la population et le Registre social unifié.

Elle a dans ce cadre indiqué que le discours royal à l’occasion de la Fête du Trône de 2022 a réaffirmé la grande importance que SM le Roi accorde à l’égalité des genres telle que consacrée par l’article 19 de Constitution, précisant que le Souverain a appelé toutes les forces de la société à intensifier les efforts en vue de doter les femmes de l’ensemble de leurs droits.

En exécution des Hautes orientations royales, le Maroc a élaboré, durant les deux dernières décennies, des politiques publiques et des projets à caractère social de grande envergure comme l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), a-t-elle rappelé, ajoutant que le Royaume a également mis en place des mesures visant à protéger les femmes de toute forme de discrimination et d’exploitation tout en œuvrant en faveur de leur autonomisation dans l’ensemble des domaines y compris dans celui de la technologie. La ministre a fait observer, à ce propos, que le Maroc est l’un des pays pionniers qui dispose d’un grand nombre de femmes titulaires du diplôme en technologie de l’information et ingénierie.

Rappelant que le Maroc a confirmé son adhésion en 2022 au protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et au protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Mme Hayar a indiqué que le rapport du Royaume relatif à la Convention “CEDAW” a été présenté devant la commission onusienne spécialisée, qui a salué les efforts du Maroc en matière de promotion des droits des femmes.

En consécration de ce processus, un nouveau décret portant création du Comité national pour l’égalité des genres et la promotion de la femme a été adopté en 2022 au Maroc, a relevé la ministre, ajoutant que le gouvernement œuvre pour la mise à jour de la Stratégie nationale de développement durable en plaçant l’égalité des sexes au cœur de ses priorités.

Elle a également évoqué la généralisation des centres d’accueil pour les femmes victimes de la violence dans toutes les provinces du Royaume, outre le lancement d’une campagne nationale de sensibilisation à la violence digitale.

Le Royaume a également adopté plusieurs réformes majeures basées sur la numérisation, telles que la numérisation de l’administration et de la justice, la lutte contre le décrochage scolaire et le mariage des mineurs, ainsi que le lancement de la Academia Raqmya (Académie digitale) et de l’Académie Tamkin en faveur des femmes en situation de vulnérabilité sans pourtant exiger des conditions liées à l’âge ou au niveau scolaire.

Elle a de même cité la mise à niveau d’infrastructures administratives et institutionnelles afin de réduire la fracture numérique et renforcer l’accès gratuit aux services numérisés, notamment pour les catégories en situation de précarité.

Le gouvernement a également veillé à encourager l’inclusion économique et solidaire et l’entrepreneuriat à travers plusieurs initiatives comme les programmes “Awrach” et “Forsa” et “Jisr pour l’autonomisation et le leadership”, a-t-elle poursuivi, relevant que le Maroc encourage l’économie verte et la Care Economy destinée à créer des opportunités d’emploi pour les femmes, outre le lancement de plateformes numériques afin de faciliter le processus d’inscription dans les programmes d’autonomisation et l’accès à la formation des bénéficiaires, notamment dans le monde rural.

La 67è session de la Commission de la condition de la femme connaît par la participation des représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des organisations non gouvernementales accréditées par l’ECOSOC de toutes les régions du monde.

Deux semaines durant, les débats passeront au crible les problèmes à régler et les possibilités à exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural.

