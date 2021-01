Attijari Global Research | Dépréciation du dirham face au dollar et à l’euro

Partager Facebook

Attijari Global Research (AGR) prévoit une poursuite du mouvement de dépréciation du dirham face au dollar et à l’euro à court terme, et ce compte tenu de l’impact restrictif de la hausse des flux import sur la position de change et du rétrécissement des spread de liquidité.

Ainsi, la parité USD/MAD devrait atteindre 9,02, 9,03 et 9,04 à horizons 1, 2 et 3 mois respectivement, contre une prévision initiale de 9,00, 9,03 et 9,04 sur les mêmes périodes, indique AGR dans sa dernière note “MAD Insights”.

Par conséquent, le dirham se déprécierait face au dollar de 1,3%, 1,5% et 1,6% à horizons 1, 2 et 3 mois respectivement, et devrait également se déprécier face à l’euro mais à des niveaux moins importants.

En effet, la parité EUR/MAD devrait atteindre 10,91, 10,93 et 10,94 à horizons 1, 2 et 3 mois respectivement, contre 10,80 actuellement, soit des niveaux de dépréciation de 1%, 1,2% et 1,3% à horizons 1, 2 et 3 mois respectivement, poursuit la même source

La prévision de la semaine précédente tablait sur une parité EUR/MAD de 10,89, 10,92 et 10,94 sur les mêmes horizons, rappelle la même source.

