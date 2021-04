Anouar Invest | La filiale Best Biscuits Maroc lance «Bé

Partager Facebook

Les amateurs de petites génoises fourrées, biscuits au chocolat et autre gourmandises, découvriront un large choix avec la nouvelle marque «Bé».

On y retrouve tout le savoir-faire pâtissier de celui qui se présente comme «l’innovateur de la biscuiterie». Il s’agit de Best Biscuits Maroc, filiale du Groupe Anouar Invest qui se positionne comme un poids lourd dans l’économie du pays en général, avec ses nombreuses filiales, et dans l’industrie alimentaire en particulier, notamment la biscuiterie.

En effet, Best Biscuits Maroc propose déjà une multitude de nouveaux produits, sous sa marque ombrelle Excelo (Genova, Momo, Eyo’o, Top coockies, Sergio…).

Avec «Bé», l’innovation et la qualité sont au rendez-vous.

Les génoises moelleuses et biscuits variés y sont présentés en packs de 5 unités emballées séparément (utile pour le goûter des écoliers).

Best Biscuits Maroc, a obtenu en 2016 une double certification AFNOR (Association Française de Normalisation): ISO 9001 pour ses activités de Conception, développement, production, vente et export de biscuits, Gaufrettes et Génoises ; et ISO 22000 pour ses activités de production de biscuits, Gaufrettes et Génoises.

