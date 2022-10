AMMC | Une place particulière à la coopération africaine

Partager Facebook

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a toujours réservé une place particulière à la coopération avec ses homologues du continent africain, a affirmé la présidente de l’Autorité, Nezha Hayat.

Cette coopération prend corps aussi bien à travers des conventions bilatérales que via des organes de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), souligné Mme Hayat dans une interview accordée à la MAP.

Et d’ajouter, à ce titre, que l’AMMC s’emploie en faveur de la coopération avec les régulateurs du continent africain dans le cadre, notamment du Comité Régional Afrique – Moyen Orient (AMERC) de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), dont l’Autorité marocaine assure la présidence depuis 2020 et qui lui confère un siège au sein du Conseil d’administration de l’Organisation internationale.

L’intérêt de la coopération régionale est d’adresser des problématiques spécifiques à la région telles que la liquidité des marchés, l’éducation financière, la finance durable et l’application des nouvelles technologies dans le domaine de la finance, a fait savoir la présidente de l’AMMC, notant que l’OICV est une organisation inclusive qui traite des problématiques globales, tout en apportant toute l’attention nécessaire aux questions régionales.

Cette orientation se reflète dans la structure de l’organisation construite autour d’un Conseil d’administration regroupant les représentants des marchés en développement, émergents et avancés et de comités régionaux dont fait partie l’AMERC, a-t-elle confié, rappelant que le Maroc est également représenté dans deux comités techniques importants, à savoir le comité de régulation des intermédiaires de marché et le comité de gestion d’actifs et sommes aussi membre du groupe de travail sur les fintechs.

LR/MAP