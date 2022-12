Al Omrane Expo 2022 | Quelle corrélation entre aménagement urbain et développement durable?

Partager Facebook

La sixième édition du Salon Al Omrane Expo s’est tenue du 22 au 25 décembre 2022. Dans le cadre de cet évènement annuel, le holding public spécialisé dans l’immobilier, a organisé une conférence de presse sous le thème: «Aménagement Urbain, Levier de Développement Intégré».

Cette rencontre a constitué un moment de partage et de réflexion autour des questions liées à l’urbanisme, l’habitat et à l’aménagement urbain de manière globale. L’objectif était également d’attirer l’attention sur les grands enjeux de la durabilité et la nécessité de l’appréhender collectivement, conformément aux Hautes Orientations Royales et aux recommandations du Nouveau Modèle de Développement.

Enjeux et opportunités pour les villes de demain

S’exprimant à cette occasion, le Président du Directoire du Groupe Al Omrane a souligné la centralité de la question du développement durable, de la responsabilité sociale et sociétale et de l’innovation, dans la stratégie de développement et de mise en œuvre des programmes publics mis en place par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, qui en a confié la réalisation au Groupe Al Omrane au niveau territorial. Badre Kanouni a, en outre, appelé à la mise en œuvre d’une politique d’anticipation dans l’action publique en s’appuyant sur l’expertise d’opérateurs tel que le Groupe Al Omrane, afin d’éviter les surcoûts des actions de rattrapage et assurer une meilleure maîtrise d’un développement urbain durable et ce, par le biais de leviers principaux tels que le partage de la vision et des choix stratégiques de l’Etat au niveau central et sa déclinaison pratique au niveau territorial, l’opérationnalisation publique de cette vision, le partenariat et la contractualisation comme mode opératoire et le recours à l’innovation et la recherche et développement.

Lors de la conférence de presse tenue à Casablanca, le 22 décembre 2022, à l’occasion de l’inauguration de la sixième édition d’Al Omrane Expo, l’ensemble des intervenants dont le Wali de la Région Casablanca-Settat, Saïd Ahmidouch, les Gouverneurs des circonscriptions de Casablanca, la Maire de la ville Nabila Rmili, le Président de la Région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz et le Secrétaire général du département de l’Aménagement du territoire national et de l’Urbanisme, Abdellatif Ennahli, ont mis l’accent sur les grands enjeux de la durabilité en matière d’aménagement urbain, rappelant la nécessité d’appréhender cette question de manière collective, dans un esprit de convergence et de mutualisation des efforts.

Placé sous l’égide du ministère de l’Aménagement du territoire nationale, de l’Urbanisme, de l’Habitat et la Politique de la ville, Al Omrane Expo qui constitue un rendez-vous phare de l’immobilier au Maroc, confirme d’année en année, son rôle moteur dans la politique de promotion de l’offre immobilière et des opportunités d’investissement que les multiples projets réalisés par le Groupe Al Omrane permettent de mettre à la disposition des citoyens.

La configuration du Salon de l’immobilier, Al Omrane Expo 2022, sous forme de deux ailes accueillant les stands des Sociétés Régionales du Groupe dans les 12 régions du Maroc et bordant un grand ilot central réservé aux différents partenaires intervenant dans le processus de financement et d’inscription foncière, lui a conféré fluidité et convivialité, favorisant l’accès aux différentes offres et la prise de contact avec l’ensemble des exposants.

CGEM

Al Omrane obtient son Label RSE

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a octroyé son label RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) à la société Al Omrane Casa-Settat. Cette décision a été prise à la suite de la réunion du Comité d’attribution du Label RSE, a indiqué la Confédération patronale, mercredi 21 décembre 2022. Le label RSE de la CGEM a pour vocation d’encourager les entreprises marocaines à adopter une démarche tenant compte des impératifs économiques, sociaux et environnementaux, dans leur stratégie managériale. Il est attribué par la présidence de la CGEM pour trois années, sur avis du Comité d’attribution, à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts indépendants accrédités par la Confédération. Cette évaluation a pour objet de s’assurer de la conformité de la gestion globale de l’entreprise avec les objectifs définissant la Charte de responsabilité sociétale de la CGEM, qui constitue le référentiel du Label RSE.