Akhannouch prend part aux travaux de la 1ère édition africaine du Bloomberg New Economy à Marrakech

L’établissement des partenariats durables et fiables est inscrit dans l’ADN du Royaume, a affirmé, mardi à Marrakech, le chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant en visioconférence à l’ouverture de « Bloomberg New Economy Gateway Africa », M. Akhannouch a souligné que tout au long de son histoire, le Maroc a joué le rôle de pont et de « gateway » entre l’Afrique et l’Europe, affirmant, dans ce sens, que l’établissement des partenariats durables et fiables est inscrit dans l’ADN du Royaume.

Il a, à cet égard, mis en avant le positionnement géographique du Maroc, ses atouts énergétiques et ses infrastructures, qui font du Royaume un partenaire idéal, à l’échelle continentale et mondiale, dans la recomposition des chaînes de valeurs actuelles.

« Sous l’Impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume s’est imposé comme un acteur stratégique dans son environnement régional », a-t-il soutenu, notant que la toute première édition de ce forum, tenue au Maroc, n’est pas fortuite et permettra de mettre en lumière le potentiel considérable de l’Afrique.

Le chef du Gouvernement a, dans ce sens, souligné que l’Afrique, au vu de ses ressources naturelles considérables et sa jeune population talentueuse et qualifiée, doit se faire confiance et mettre en avant ses nombreux atouts pour se positionner sur les chaînes de valeurs mondiales.

« Et loin de céder au protectionnisme, c’est en Afrique où la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), l’une des plus grandes zones de libre-échange du monde, a vu le jour », a ajouté M. Akhannouch.

Abordant les réformes mises en œuvre par le Maroc, le Chef du Gouvernement a affirmé que le Royaume a réformé en profondeur ses institutions afin de renforcer sa démocratie et l’État de droit.

Le Royaume a bâti une économie diversifiée et solide, soutenue par des stratégies sectorielles visionnaires, des infrastructures aux meilleurs standards internationaux et des industries performantes, a-t-il indiqué, ajoutant que les secteurs marocains financier, agro-industriel, automobile, aéronautique, textile, pharmaceutique, et bien d’autres, font aujourd’hui figure de référence partout dans le monde.

De même, M. Akhannouch a mis en exergue le positionnement du Maroc en tant que premier producteur d’énergies renouvelables en Afrique, et qui se place également comme un acteur majeur de la transition énergétique à venir.

« Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc aborde une phase nouvelle de son développement », a poursuivi le Chef du gouvernement, notant que celle-ci est caractérisée par l’édification d’un Etat Social fondé sur la généralisation de la protection sociale à l’ensemble de la population, ainsi que sur une réforme profonde des systèmes éducatif et sanitaire.

Il a également rappelé que le Royaume s’est doté d’une Charte de l’investissement, visant l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et d’investisseurs, qui soutiendra l’expansion et l’implication du secteur privé, affirmant, dans ce cadre, que le Maroc, fort de l’attractivité de son climat des affaires, fait l’objet d’une large reconnaissance internationale par plusieurs organismes et agences internationales de notation témoignant de sa résilience et de sa stabilité politique, économique et sociale.

Les travaux de la 1ère édition africaine du prestigieux Bloomberg New Economy se sont ouverts, mardi à Marrakech, sous le thème « Gateway Africa ». Ce forum économique d’envergure est organisé par le groupe de média Bloomberg, leader de l’information économique et financière, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Il sera, pour les participants, l’occasion de partager leurs connaissances, de nouer des partenariats stratégiques et d’envisager des réponses communes aux défis auxquels le monde fait face à la fois sur les plans économique, environnemental et géopolitique.

