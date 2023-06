Coup d’envoi à Marrakech de la conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa

Partager Facebook

Le coup d’envoi de la prestigieuse conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa, a été donné, mardi à Marrakech, à l’initiative du leader de l’information économique et financière Bloomberg, en partenariat avec le Maroc.

Organisé pour la première fois en Afrique sous la thématique « Gateway Africa », cet événement de haut niveau, qui se poursuit jusqu’au 14 juin, réunit 200 décideurs économiques internationaux, des décideurs politiques, des dirigeants de grandes entreprises et leaders d’opinion pour échanger et débattre autour des enjeux économiques et géopolitiques majeurs de l’actualité.

« Gateway Africa » explore une multitude de thèmes et de sujets réunissant des dirigeants issus des secteurs privé et public tout au long de ces deux jours.

Le programme tourne autour des grands défis de l’économie mondiale, notamment l’augmentation des prix de l’alimentation et de l’énergie, les potentielles solutions et opportunités à développer sur le continent africain et au-delà, et s’articulera autour de deux domaines principaux, à savoir la durabilité et la résilience.

La séance d’ouverture s’est déroulée notamment en présence du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, la ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Zahra Mansouri, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le président du Conseil de la région Marrakech-Safi, Samir Goudar, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, le vice-président du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), Mohamed El Kettani, et le président directeur général de la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou

Parmi les intervenants figurent Roberta Annan, Directrice Associée à Impact Fund for African Creatives et ACP, Akim Daouda, Directeur Général (DG) du Fonds Souverain Gabonais, Tony Fadell, Directeur de Build Collective, Eugenia Kargbo, Cheffe déléguée aux questions liées au réchauffement climatique de la Ville de Freetown, Alfred F. Kelly Jr, Président Exécutif de Visa, Florie Liser, PDG de Corporate Council on Africa, Tshepo Mahloele, Directeur Exécutif de Harith General Partners et Strive Masiyiwa, Fondateur et Président Exécutif d’Econet Group.

Il s’agit aussi de Sara Menker, Fondatrice et DG de Gro Intelligence, Wamkele Mene, Secrétaire Général de AfCFTA, Gregory Rockson, Co-fondateur et DG de mPharma, Lamia Tazi, DG de Sothema, Robins Tchale-Watchou, DG de Vivendi Sports et Alain Ebobissé, DG d’Africa50.

New Economy Gateway Africa a été annoncé en novembre 2022 lors du forum annuel Gateway de Bloomberg à Singapour.

LR/MAP