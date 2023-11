AIF 2023 | Franc succès avec 34,82 Mds $ d’intérêts d’investissement cumulés (BAD)

Partager Facebook

L’édition 2023 du Forum pour l’Investissement en Afrique (AIF) a été un franc succès avec quelque 34,82 milliards de dollars d’intérêts d’investissement cumulés, a annoncé, vendredi à Marrakech, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture de cette édition, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, M. Adesina s’est félicité du grand succès de ce Forum, grâce notamment aux efforts collectifs des différents partenaires et investisseurs, notant que ces investissements auront un impact « transformateur » sur la vie des populations.

Et de souligner que les investisseurs ont examiné des projets dans de nombreux domaines, notamment le transport, les énergies renouvelables, l’aviation, l’intelligence artificielle, les industries créatives et la santé.

Les discussions se sont également focalisées sur les corridors régionaux et les zones de transformation agro-industrielles, eu égard à leur importance dans la transformation de l’économie du continent africain, a-t-il indiqué.

Près de 10.000 participants de haut niveau ont pris part à cette édition du Forum placée sous le thème « Libérer les chaînes de valeur de l’Afrique ».

Tenue du 8 au 10 novembre, cette manifestation a été l’occasion d’examiner l’importance de la promotion de l’investissement en infrastructures et de l’intégration régionale pour l’Afrique ainsi que d’autres problématiques.

Les séances de réflexion de ce Forum ont été riches en débats marqués par des interventions de chefs d’État et de gouvernement, de décideurs publics et privés, et d’investisseurs impliqués dans le développement économique et social du continent.

LR/MAP