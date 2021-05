Académie du Maroc | Le CNDH lance une Unité de préservation de la mémoire

Partager Facebook

Une «Unité de préservation de la mémoire et de promotion de l’Histoire marocaine avec ses différents affluents», a été lancée au siège de l’Académie du Royaume à Rabat, lors d’une cérémonie organisée par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), le 25 mai 2021.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de la Commission de suivi des recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation (IER) relatives à la préservation de la mémoire et la promotion de l’histoire. Elle vise la promotion de l’histoire du Maroc en matière des droits de l’Homme avec ses différents affluents, le renforcement de son introduction dans les cursus et les programmes scolaires dans la perspective de mettre en œuvre une stratégie claire et intégrée qui reflète le processus du développement que connaît le paysage des droits humains au Maroc et la contribution à l’édification de la démocratie et à l’ancrage de ces droits dans l’État et la société.

Mise en place auprès de la présidence du CNDH, cette Unité constitue «un espace de réflexion et de recherche objective autour des questions de l’Histoire du temps présent et ses prolongements et un mécanisme d’étude des domaines et des formes de la préservation de la mémoire et la promotion de cette Histoire, outre la propositions de recommandations pour leur mise en œuvre par les établissements concernés.

LR