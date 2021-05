Eye on the street | Un concours artistique pour célébrer les 200 ans de la légation US de Tanger

L’Association Culturelle Américaine (ACA) organise, en partenariat avec l’Ambassade des Etats unis à Rabat, le Concours de street art «Eye on the Street».

La compétition est ouverte aux jeunes vidéastes résidant au Maroc, tous niveaux confondus, intéressés par le street art, les cultures urbaines et leurs diverses expressions. Il suffit qu’ils soient âgés de 18 à 25 ans.

Pour participer, les personnes intéressées peuvent envoyer, d’ici le 22 juin 2021, des vidéos de 3 à 5 minutes réalisées avec leurs smartphones. Les capsules devront explorer l’environnement urbain des participants, capturer leurs expériences culturelles qui en émanent et rendre compte de la manière dont les pratiques artistiques urbaines au Maroc (hip-hop, graffiti, slam, peintures murales, danse urbaine, sports urbains, etc.) s’expriment, mais également s’inspirent et dialoguent avec la culture urbaine américaine.

Les réalisations des participants seront évaluées par un jury de professionnels des arts urbains et du street art établis aux Etats-Unis et au Maroc. Le jury évaluera le scénario, l’esthétique et l’originalité de la vidéo. Trois gagnants seront annoncés le 1er juillet 2021, et recevront un kit complet de réalisation de films et leurs vidéos seront projetées en public.

