Tahraoui examine avec son homologue émirati les perspectives de coopération dans le domaine de la santé

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Amine Tehraoui, a eu, mercredi à Dubaï, des entretiens avec son homologue émirati Ahmed bin Ali Al Sayegh, axés sur les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la Santé, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à renforcer la souveraineté sanitaire nationale et à développer les industries pharmaceutiques et biomédicales.

Cette rencontre, tenue en marge des travaux de la réunion « Health Leaders » et à l’occasion du lancement de la 51ème édition du Salon Mondial de la Santé à Dubaï, a permis d’évaluer l’état d’avancement des projets en cours dans le cadre du partenariat maroco-émirati, notamment en matière de modernisation des infrastructures sanitaires, de soutien aux programmes thérapeutiques à fort impact social et d’accélération de la transformation numérique du système de santé.

Les deux parties ont souligné l’importance d’accélérer la mise en œuvre des projets relatifs à la réhabilitation de certains établissements hospitaliers et à la construction de nouvelles structures de santé dans les zones prioritaires, dans une perspective de justice territoriale et de renforcement de l’offre de soins au niveau régional.

Dans le cadre du renforcement de la souveraineté sanitaire, ces entretiens ont été également une opportunité pour réaffirmer que le développement de l’industrie pharmaceutique constitue un choix stratégique pour garantir la sécurité médicamenteuse et assurer la continuité de l’approvisionnement en médicaments.

Les échanges ont également permis d’explorer de nouvelles perspectives de partenariats industriels et d’investissements entre les acteurs des deux pays.

Par ailleurs, les deux ministres ont aussi abordé le chantier des produits dérivés du sang, considéré comme un levier essentiel pour consolider l’autosuffisance nationale et améliorer la qualité des services thérapeutiques. Il a été convenu de poursuivre la coordination technique afin d’examiner les opportunités de coopération dans ce domaine, selon une approche structurée et opérationnelle.

Les deux parties ont décidé de tenir des réunions techniques périodiques pour assurer le suivi des projets en cours et identifier de nouveaux axes de collaboration, traduisant ainsi une volonté commune d’ancrer un partenariat sanitaire stratégique fondé sur l’efficacité, la durabilité et le partage d’expertises.

Cette dynamique s’inscrit dans le contexte d’un renforcement continu des relations maroco-émiraties, fondées sur une vision partagée en faveur du développement du secteur de la santé, de l’innovation et de la consolidation de la souveraineté nationale de la santé.

LR/MAP