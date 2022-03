Une rencontre virtuelle Morocco Israel Tourism Investment Summit, le 22 mars

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une rencontre d’affaires virtuelle de haut niveau entre les investisseurs marocains et israéliens, aura lieu le 22 mars 2022, sous le thème “Morocco Israel Tourism Investment Summit”.

Organisé par la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et son homologue israélien, cet événement d’envergure s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, en faveur du renforcement des relations bilatérales israélo-marocaines ainsi que la dynamisation de l’essor économique notamment dans le domaine de l’investissement touristique.

L’organisation de ce webinaire, qui constitue un fer de lance de partenariat économique avec les investisseurs israéliens, apporte dans son sillage le rétablissement et le raffermissement des relations diplomatiques, économiques entre le Maroc et l’Israël, qui depuis décembre 2020, est entré dans sa phase de concrétisation, indique un communiqué des organisateurs.

Ce webinaire réunira un grand nombre d’investisseurs touristiques et hôteliers des deux pays et au-delà mais également, des fonds d’investissement, des propriétaires et développeurs d’hôtels, de grandes firmes internationales de gestion hôtelière, ainsi que les experts du secteur, et constituera un coup d’envoi aux nouvelles relations de coopération économique et commerciale entre les deux pays notamment en matière d’investissement touristique, relève le communiqué.

“En effet, il s’agira de la première rencontre entre les deux communautés d’affaires et de l’investissement touristique et hôtelier qui se veut initiatrice de partenariats fructueux, pour fonder une plateforme d’affaires par excellence où d’innombrables projets pourront être proposés”, souligne la même source.

La SMIT ambitionne à travers ce webinaire de renforcer le positionnement de la destination Maroc auprès des hommes d’affaires israéliens et internationaux en tant que terre propice à l’investissement touristique, de présenter les avancées du

Royaume dans les classements internationaux liés au climat des affaires ainsi que de promouvoir les nombreux atouts que recèle l’environnement d’investissement au Maroc.

LR/MAP