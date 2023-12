Tanger-Tétouan-Al Hoceima | Les opportunités d’investissement exposées à Barcelone

Partager Facebook

Les opportunités d’investissement et les atouts dont regorge la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont été exposés, mercredi à Barcelone, dans le cadre d’une rencontre d’affaires à dimension internationale baptisée “Doing Business in Tangier-Tetouan-Al Hoceima”.

Cet événement, initié par le Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) et animé par de hauts responsables et acteurs économiques régionaux, nationaux et internationaux, a permis de mettre en avant et stimuler les relations économiques ”distinguées” et les échanges commerciaux entre la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Catalogne.

L’accent a été ainsi mis sur ‘’les immenses potentialités dont regorge la région dans divers secteurs prometteurs tels que l’industrie automobile, l’offshoring, la logistique, les énergies renouvelables, le tourisme et l’industrie agroalimentaires’’, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Organisée en partenariat avec la Chambre Officielle de Commerce d’Espagne à Tanger, le Conseil Économique Maroc-Espagne (CEMAES), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM-TTA), la rencontre a vu la présence de plus de 400 personnes d’horizons différents, dont une délégation marocaine composée de plus de 150 acteurs économiques représentant aussi bien le secteur public que privé, ainsi que la communauté de la diaspora marocaine à Barcelone.

Elle a constitué ‘’une belle opportunité pour rapprocher les participants de l’offre territoriale régionale, en plus des incitations et des mécanismes d’accompagnement et de soutien mobilisés par l’écosystème d’investissement à la lumière de la nouvelle charte d’investissement et du fonds du Nord pour le développement et l’investissement (NORDEV)’’, ajoute-t-on.

Cette manifestation s’inscrit dans la continuité des actions de promotion et d’impulsion économique du CRI-TTA, initiées dans le cadre de son plan d’action au titre de l’année 2023, et après le ‘’grand succès’’ qu’ont connu les premières escales tenues à Casablanca et Séville.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général du CRI, Jalal Benhayoun, a réitéré l’engagement de son établissement, aux côtés de ses partenaires, à poursuivre les efforts de promotion de l’offre territoriale et d’impulsion économique de la région, en ciblant des marchés internationaux à fort potentiel et en garantissant un climat d’affaires compétitif et propice à l’investissement, à travers des parcours d’accompagnement personnalisés, optimisés et coordonnés tout au long de leurs parcours.

Au programme de cet événement, ont été proposés des ateliers et des rencontres B2B et de networking ayant réuni les institutionnels et des Hommes d’affaires marocains avec leurs homologues espagnols, ainsi que des présentations sur les potentialités de la région, les services d’accompagnement et les incitations proposées à l’échelle nationale et régionale.

Ce programme a fait de cet événement un ‘’rendez-vous incontournable pour les investisseurs intéressés par l’exploration de nouveaux horizons, en bénéficiant des avantages prometteurs que la région TTA offre en tant que destination économique privilégiée d’une compétitivité mondiale, grâce à la présence d’un écosystème régional mature, habitué à répondre aux plus hautes exigences des investisseurs internationaux, avec la promesse d’offrir une expérience inédite aux investisseurs’’, conclut le communiqué.

LR/MAP