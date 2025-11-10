Talbi Alami s’entretient à Rabat avec le ministre sénégalais des Affaires étrangères

Partager Facebook

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, en visite d’amitié et de travail dans le Royaume.

Dans un communiqué, la Chambre indique que ces entretiens ont mis l’accent sur le caractère distingué des relations unissant le Maroc et le Sénégal, fondées sur une histoire séculaire, des valeurs communes et des liens humains profonds, ainsi que sur la coopération, le respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le soutien continu et réciproque dans les différents fora régionaux et internationaux au service du développement global, de la paix et de la sécurité dans le monde.

Les deux parties ont évoqué les grands chantiers engagés par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les initiatives royales visant à renforcer la solidarité internationale et africaine, telles que l’Initiative Atlantique et le projet de gazoduc Afrique-Atlantique. Elles se sont également arrêtées sur le rôle du Maroc dans le règlement pacifique des conflits, consacré par la Communauté internationale, notamment à travers la dernière résolution du Conseil de sécurité relative à la question du Sahara.

MM. Talbi Alami et Niang ont, par la même occasion, salué la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale, soulignant son rôle central dans le renforcement des relations entre les deux pays à tous les niveaux.

Ils ont mis en avant l’importance de la diplomatie parlementaire à travers l’échange de visites et de missions, en vue de bâtir des ponts de communication permanente, de coopération, d’échange d’expertises et d’expériences entre les deux institutions législatives et de coordination sur les questions d’intérêt commun.

Ont pris part à cette rencontre l’ambassadrice du Sénégal au Maroc, Seynabou Dial, ainsi que plusieurs responsables et cadres administratifs des deux côtés.

