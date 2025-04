Sous l’impulsion de SM le Roi, le Maroc a engagé une transformation énergétique profonde, progressive et durable

Partager Facebook

Depuis le début du règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Maroc a engagé une transformation énergétique profonde, progressive et durable, a affirmé, mercredi à Ouarzazate, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant à l’ouverture de la 16ème Conférence de l’Energie sous le thème “Énergies: Pilier stratégique de la sécurité hydrique et du développement durable”, M. Akhannouch a souligné que le Royaume a investi dans le solaire, l’éolien, l’hydroélectricité, et plus récemment, dans l’hydrogène vert, outre la création d’institutions fortes et le renforcement des capacités de gouvernance.

Il a, à cet égard, salué le travail considérable et le rôle majeur des établissements comme l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) et bien d’autres dans la dynamique exceptionnelle que connaît le secteur.

Le Royaume a également mobilisé des partenaires internationaux de premier plan, notamment de la France, pays invité d’honneur à cette édition, en faisant le choix stratégique d’ouvrir ce secteur à fort potentiel aux investissements privés, a ajouté le Chef du gouvernement.

Il a, par ailleurs, évoqué la visite effectuée ce mercredi dans le complexe Noor de Ouarzazate, ayant permis de constater que ses quatre centrales sont opérationnelles, saluant à cette occasion l’ensemble des acteurs et des équipes pour leur mobilisation remarquable et leur engagement constant.

M. Akhannouch a aussi formulé le souhait “d’aller encore plus loin, avec plus d’intégration concrète des énergies renouvelables dans nos systèmes de production, de transport, d’habitat et d’agriculture, et une généralisation des solutions bas carbone dans nos villes, nos industries et nos territoires ruraux”.

En parallèle, l’émergence de technologies de rupture doit être pleinement saisie, a insisté M. Akhannouch, précisant que l’hydrogène vert, en particulier, représente une opportunité historique pour le Maroc.

Dans ce sens, a-t-il poursuivi, l’Offre Maroc pour le développement du secteur de l’hydrogène vert, en cours de mise en œuvre, en application des Hautes Orientations Royales, s’inscrit dans le prolongement de 15 ans d’expérience du Royaume dans le développement des énergies renouvelables et de plus de 30 ans d’ouverture à l’investissement privé dans le secteur énergétique.

D’autre part, le Chef du gouvernement a souligné que le Nexus Energie-Eau devient une préoccupation majeure et un véritable défi pour plusieurs pays, relevant que la synergie entre les politiques de l’eau et de l’énergie devient une exigence, dans la mesure où elle implique une approche intégrée, territorialisée et multisectorielle, qui associe l’ingénierie technique, l’intelligence économique, la recherche scientifique et la participation citoyenne.

“Le stress hydrique qu’a connu le Maroc les 7 dernières années nous impose une refonte totale de notre politique hydrique”, a-t-il fait observer, notant la nécessité d’intégrer l’innovation à toute la chaîne de valeur du secteur de l’eau, conformément aux Hautes Directives Royales, depuis la recherche et la mobilisation des ressources jusqu’à leur distribution et leur réutilisation.

Aussi, a-t-il enchaîné, face à l’aggravation des effets des changements climatiques et leur impact sur les ressources en eau d’une part, et à l’accroissement de la demande en eau d’autre part, le Royaume s’est engagé, conformément aux Hautes Orientations Royales, dans la réalisation d’un programme d’envergure de dessalement.

Il a soutenu que l’alimentation des stations de dessalement par les énergies renouvelables permet d’atteindre deux objectifs majeurs, à savoir la réduction de l’empreinte carbone des unités de dessalement et du coût du m3 d’eau dessalée, comme c’est le cas pour le projet de dessalement à Dakhla en cours de réalisation par Nareva Engy.

“Notre transition énergétique nationale repose sur une vision anticipative qui fait des énergies renouvelables un pilier fondamental de notre développement, de notre souveraineté énergétique et de notre transition vers une économie bas-carbone”, a fait savoir M. Akhannouch.

Ces efforts, a-t-il relevé, ne sauraient porter leurs fruits sans un cadre d’une gouvernance rénovée, une ouverture renforcée à l’investissement privé, national et international, et une réglementation claire, stable et prévisible.

C’est dans ce sens que s’inscrit la réforme globale du secteur énergétique, engagée par le gouvernement, en parfaite cohérence avec les Hautes Directives Royales, a-t-il indiqué, ajoutant qu’elle vise à renforcer la compétitivité du secteur, à valoriser les ressources locales et à faire du Maroc une plateforme régionale de production et d’échange énergétique.

Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Maroc poursuivra, avec détermination, sa trajectoire en faveur d’un développement sobre en carbone, juste et durable, en renforçant ses partenariats et en s’affirmant comme une force de proposition et de solution à l’échelle régionale et internationale, a ajouté M. Akhannouch.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement majeur est organisé, sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, par la Fédération de l’Énergie en partenariat avec MASEN et l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN).

LR/MAP