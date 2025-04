Initiative AAA | Une réponse panafricaine ambitieuse pour renforcer la résilience agricole

Partager Facebook

L’Initiative AAA (Adaptation de l’Agriculture Africaine), lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, offre une réponse panafricaine ambitieuse pour renforcer la résilience agricole, a indiqué, mercredi à Meknès, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Cette initiative, qui s’impose aujourd’hui comme une plateforme africaine de référence pour l’adaptation agricole, rassemble autour d’une même vision les gouvernements, les institutions financières, les chercheurs et les acteurs du développement, a fait savoir M. El Bouari lors de la 5ème Conférence ministérielle annuelle de l’initiative AAA, tenue à l’occasion du 17ème Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

“Aujourd’hui, plus que jamais, cette initiative doit devenir une force de mobilisation. Car les chiffres sont clairs : sans action forte, l’Afrique pourrait perdre jusqu’à 25 % de sa production agricole d’ici 2050”, a-t-il soutenu.

Le ministre a également rappelé que depuis les premières conférences, les fondations ont été posées, avec notamment des déclarations fortes, des plans d’action concrets, et des outils innovants.

“La Fondation Initiative AAA a lancé plusieurs projets en partenariat avec plusieurs organisations internationales notamment, la Plateforme Internationale de la Métrique de l’Adaptation (IPAM), qui joue aujourd’hui un rôle stratégique majeur d’accompagner activement le programme de travail issu de la COP de Dubaï et celui de la COP prochaine à Belém”, a-t-il fait savoir.

Selon lui, cet exercice s’appuiera sur des méthodologies rigoureuses et des indicateurs précis, adaptés aux réalités africaines, afin de mieux mesurer et valoriser les progrès de l’adaptation des agricultures au changement climatique.

Par ailleurs, l’Incubateur de Projets d’Investissement Agricole (APIA), porté par l’Initiative Africaine d’Adaptation en lien étroit avec le l’Initiative Triple A, vise la mobilisation ambitieuse de près de 780 millions de dollars destinés à financer des projets innovants d’agriculture durable sur l’ensemble du continent, a précisé M. El Bouari.

Il a aussi noté que l’Initiative AAA a consolidé sa présence scientifique et diplomatique, en multipliant les publications, les échanges Sud-Sud, les ateliers techniques et les participations aux grandes conférences internationales, ajoutant que cette dynamique lui permet désormais d’être reconnue comme une plateforme de référence pour la transformation résiliente de l’agriculture africaine.

Et de conclure : “Le Royaume du Maroc, fidèle à son engagement panafricain et sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste continuera à soutenir résolument toutes les initiatives visant à bâtir une agriculture africaine résiliente, inclusive et prospère. L’heure est à l’action coordonnée, à la solidarité et à l’innovation. Ensemble, nous pouvons bâtir une agriculture africaine plus forte, plus juste, et résolument tournée vers l’avenir”.

Tenue sous le thème “Agroforesterie et résilience climatique : une vision africaine pour la sécurité alimentaire et le développement durable”, cette conférence a réuni des ministres africains de l’Agriculture, ainsi qu’un large éventail d’acteurs, notamment des institutions financières et techniques, des partenaires au développement, des représentants du secteur privé, des chercheurs, des instituts de développement, des universitaires et des scientifiques.

Elle constitue la principale plateforme politique réunissant les ministres africains de l’Agriculture pour définir les grandes orientations stratégiques de l’Initiative AAA, visant à renforcer l’adaptation de l’agriculture africaine au changement climatique, un enjeu majeur pour le développement économique et social du continent.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui connait la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, constitue un véritable carrefour des politiques agricoles et un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.

