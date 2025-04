Casablanca-Settat et Île-de-France renouvellent leur coopération régionale pour 2025-2027

Partager Facebook

Une nouvelle feuille de route de coopération pour la période 2025-2027 a été signée, mardi à Casablanca, entre les régions Casablanca-Settat et Île-de-France.

Paraphée par le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, et la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, cette feuille de route acte le renouvellement de l’accord de coopération décentralisée signé entre les deux parties le 8 décembre 2016 à Casablanca.

Elle témoigne de la volonté partagée des deux régions de poursuivre et d’approfondir leur collaboration autour de plusieurs thématiques prioritaires telles que le développement économique et l’emploi, la mobilité et le transport, l’innovation, le digital et les start-ups, l’eau et l’environnement, la culture ainsi que l’appui institutionnel.

“Cette nouvelle feuille de route s’inscrit dans le prolongement du partenariat concret et profond qui nous lie depuis de nombreuses années. Les liens d’amitié tissés entre nos deux territoires sont très forts et nous permettent d’envisager l’avenir de notre coopération avec ambition”, a souligné Mme Pécresse, dans un mot de circonstance.

“Aujourd’hui, nous donnons une nouvelle impulsion à cette coopération interrégionale. C’est une étape clé dans le renforcement des liens économiques, culturels et humains entre nos deux régions”, a-t-elle indiqué.

Mme Pécresse a précisé que “depuis 2016, une quinzaine de projets ont été soutenus par la région Île-de-France à Casablanca-Settat pour un montant d’un million d’euros”, permettant la réalisation de projets concrets dans des domaines essentiels tels que la formation des jeunes, le développement économique, l’aménagement urbain ou encore la transition numérique.

Ce partenariat, a-t-elle poursuivi, ambitionne désormais d’accompagner la mise en place d’un réseau régional de transport et de mobilité, en particulier en vue de la Coupe du Monde 2030, de soutenir la digitalisation de l’administration, de promouvoir la culture, et de favoriser les synergies entre les écosystèmes entrepreneuriaux des deux régions.

Pour sa part, le président du conseil de la région Casablanca-Settat a souligné que cette coopération reflète “la profondeur des relations qui unissent nos deux pays, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République française, M. Emmanuel Macron”.

“La feuille de route que nous signons aujourd’hui s’inscrit parfaitement dans l’esprit du Programme de développement régional (2022-2027), fondé sur une vision axée sur l’innovation, la durabilité et l’inclusion sociale, et visant à faire de Casablanca-Settat une région accélératrice d’un développement territorial inclusif et durable, tant sur le plan économique qu’humain”, a-t-il précisé.

Dans cette perspective, M. Maâzouz a noté que cette coopération portera sur plusieurs domaines clés, notamment le développement économique et l’emploi, à travers le renforcement des liens entre les entreprises, en particulier dans les secteurs de l’innovation, de l’intelligence artificielle, de l’entrepreneuriat, du sport et de la durabilité.

Il a également évoqué la mobilité et le transport, avec le déploiement d’un schéma régional à l’horizon 2029; la valorisation du patrimoine et la formation des talents dans les industries culturelles et créatives, en s’inspirant du modèle francilien; ainsi que l’appui institutionnel à travers l’échange d’expertises en organisation administrative, digitalisation, gestion de projets et ingénierie financière.

Accompagnée d’une importante délégation de la Région Île-de-France, Mme Pécresse effectue une visite au Maroc, du 21 au 24 avril, axée sur le renforcement de la coopération autour de “trois priorités communes”, à savoir l’innovation, l’éducation et le développement durable.

LR/MAP