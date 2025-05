Signature d’une convention de partenariat entre la LMPE et le Ministère de la Justice

Partager Facebook

Son Altesse la Princesse Lalla Zineb a présidé, mercredi à Rabat, une cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance et le ministère de la Justice.

Cette convention signée par Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE) et M. Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, a pour objet, le renforcement des relations de coopération et de partenariat dans les domaines ayant trait à la protection et à la consécration des droits des enfants privés de l’environnement familial, indique la Ligue dans un communiqué.

En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent à mutualiser les efforts pour renforcer la lutte contre les différentes formes de violence à l’égard des enfants et des femmes en situation de vulnérabilité.

Pour réaliser les objectifs escomptés, le ministère de la Justice, s’engage à contribuer au soutien des centres d’accueil et de prise en charge des enfants privés de famille, à l’encadrement des sessions de formation du personnel de la ligue et à l’assistance juridique des bénéficiaires, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l’Assiste, visant la mise en œuvre des mécanismes de protection et d’insertion sociale des mères et enfants en situation de précarité.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, SA la Princesse Lalla Zineb, a tenu à saluer l’appui constant du ministère de la Justice en faveur des institutions de la ligue et son engagement soutenu en matière d’accompagnement et d’assistance juridique de la population cible.

De son côté, le ministre de la Justice, a mis en exergue la vision ambitieuse portée par Son Altesse la Princesse Lalla Zineb, pour l’amélioration des conditions de prise en charge des enfants privés de famille et la préservation de leurs droits fondamentaux, conformément à l’esprit et aux dispositions de la constitution du Royaume et des conventions internationales.

LR/MAP