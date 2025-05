Présidence du Ministère Public | Passation des pouvoirs entre El Hassan Daki et Hicham Balaoui

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La cérémonie de passation des pouvoirs entre MM. El Hassan Daki et Hicham Balaoui, que Sa Majesté le Roi, Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), a nommé Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du Ministère public, s’est déroulée, mercredi au siège de la Présidence du Ministère Public à Rabat, en présence de plusieurs responsables judiciaires et administratifs.

A cette occasion, M. Balaoui a exprimé sa fierté de la Confiance Royale placée en lui, soulignant sa détermination à poursuivre les efforts engagés en faveur de la consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire, le renforcement de la primauté du droit, la défense des droits et des libertés des citoyens et la préservation des constantes de la Nation, indique un communiqué de la Présidence du Ministère Public.

A ce propos, il a salué “le rôle de premier plan joué par son prédécesseur, M. Daki, dont le parcours professionnel s’est distingué par son dévouement, sa fidélité et son patriotisme sincère au service du pouvoir judiciaire et de la justice”.

M. Balaoui a réaffirmé son engagement à servir la justice et à s’ouvrir sur l’ensemble des acteurs concernés, de manière à renforcer la confiance dans l’institution du Ministère Public et consacrer les principes de bonne gouvernance dans sa gestion et à hisser le niveau de performance du Ministère Public tout en renforçant son rôle dans la protection des droits, des libertés et de l’État de droit au service des citoyens.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables judiciaires et administratifs à la Présidence du Ministère Public, qui ont salué les efforts déployés par M. Daki durant son mandat.

LR/MAP