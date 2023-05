SIAM 2023 | Près de 700 journalistes assurent la couverture médiatique de l’événement

Partager Facebook

Près de 700 journalistes accrédités au Maroc et à l’international couvrent la 15ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), organisée du 2 au 7 mai courant à Meknès, autour du thème “Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable”.

Les journaux de la presse écrite nationale sont représentés lors de cette édition qui connait une couverture en masse de plusieurs chaînes de télévision, tant nationales qu’internationales, ainsi que de radio et journaux électroniques, précise-t-on auprès des organisateurs.

Déployé sur une superficie de 18 hectares (Ha) dont 11 Ha couverts, le SIAM, qui compte parmi les plus grands événements de l’Afrique dédiés à l’agriculture et aux acteurs du secteur agricole, constitue un rendez-vous incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine et confirmer le rôle crucial que joue le secteur en tant qu’un des leviers majeurs de la croissance économique.

Organisé Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 15è SIAM propose à des milliers de visiteurs, aussi bien professionnels qu’au public, une panoplie de produits et un machinisme agricole dernier cri à même de promouvoir la production agricole et animale et valoriser les secteurs clés de l’économie régionale, dont l’agroalimentaire.

Cette édition, marquée par la participation de plus de 68 pays, abrite, pour la première fois, le Pavillon “Village Start-ups”, un nouveau pôle mis en place à l’initiative du commissariat général du Salon et qui accueille une trentaine de start-ups nationales et internationales autour d’un programme alliant tables rondes, conférences et démonstrations immersives.

Le Royaume-Uni est le pays d’honneur de cette édition 2023, qui marque le retour de cette messe internationale après trois ans d’arrêt dû à la crise liée au Covid-19.

