Santé publique | Le Maroc étend le plan national de riposte à la tuberculose

Le ministère de la Santé a annoncé l’extension du plan stratégique national de prévention et de contrôle de la tuberculose 2021-2023, qui vise la réduction du nombre de décès liés à cette pathologie de 60% en 2023 par rapport à l’année 2015.

Cette annonce coïncide avec la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée le 24 mars 2021, sous le thème «Le temps presse». Au Maroc, un total de 29.018 cas de tuberculose a été détecté et mis sous traitement en 2020. Le Programme national de lutte anti tuberculeuse occupe, depuis plus de trente ans, une place prioritaire dans la politique de santé au Maroc, avec l’allocation croissante de ressources et la mobilisation de partenaires nationaux et internationaux.

Malgré ces résultats exceptionnels, la tuberculose demeure un problème de santé fortement influencé par les déterminants sociaux, économiques et environnementaux, nécessitant une conjonction des efforts dans un cadre multisectoriel. Au niveau international et selon les estimations de l’OMS, la tuberculose a touché près de 10 millions de personnes dans le monde en 2019 et causé plus de 1,4 millions de décès.

